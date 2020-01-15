وطن النهار

أفادت قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية للموروث الشعبي الخليجي أن هناك تحضيرات لإطلاق مجموعة من الفعاليات والبرامج الخاصة في الأعياد الوطنية، والتي ستكون بمواكبة من إذاعة وتلفزيون الكويت، إلى جانب مساهمة العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لإبراز احتفاليات الأعياد الوطنية.

وقال سيف الشلاحي مدير القرية التراثية أنه جار الاستعدادات لتقديم برامج متعددة بمناسبة الاحتفال في العيدين الوطني والتحرير في شهر فبراير المقبل، وستنطلق تلك الاحتفالات في رفع العلم في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، بمناسبة مرور الذكرى الرابعة عشرة على تولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح مقاليد الحكم في البلاد، والتي تأتي ضمن احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية بمرور تسعة وخمسين عاما على ذكرى الاستقلال وتسعة وعشرين عاما على ذكرى التحرير.

وفي موضوع آخر ذكر الشلاحي أن مسابقات الابل بجميع أنواعها انطلقت في القرية التراثية، حيث شهدت منافسات كبيرة بين المتسابقين المواطنين وأبناء مجلس التعاون الخليجي، الذين سجلوا هذا العام حضورا لافتا في جميع مسابقات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي، مشيرا إلى أن عددا من مسابقات مزاين الابل قد اختتمت وبينها (الحمر دق، الشقح 50 و30، الشقح تلاد، الشقح جل، المجاهيم)، وسوف تتواصل مسابقات الابل والطيور، ومن بعدها ستنطلق مسابقات الخيول.

