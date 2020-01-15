وطن النهار

أكدت مديرة عام معهد الأبحاث العلمية د. سميرة السيد عمر، أن المعهد يولي موضوع إدارة النفايات اهتماما خاصا في الوقت الحاضر بما يأتي تماشيا مع الرؤية الشاملة والأهداف الاستراتيجية للكويت في عام 2035، التي يدعمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، مشيرة إلى أنها إحدى اللبنات الأساسية في أعمدة الخطط الوطنية المستقبلية للكويت لإنتاج طاقة مستدامة، لاسيما ان إدارة النفايات تقوم بدور كبير في هذه الرؤية حيث تأخذ نصيب الأسد من أهدافها التنموية المستدامة.

وقالت عمر خلال افتتاح ورشة العمل المشتركة بين المعهد والمملكة المتحدة» إنتاج الوقود من النفايات البلاستيكية الصلبة»: لقد التزمنا في المعهد بتبني هذا الموضوع، ففي الخطة الاستراتيجية التاسعة سيولد برنامج أبحاث إدارة النفايات وتثمينها، مشددة على إن إدارة النفايات البلاستيكية الصلبة كانت دائما على رأس أولويات المعهد، وخاصة في تحقيق ممارسات مستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مبينة أنه بتنفيذ هذا العمل كان التعاون البحثي دائما مطروحا على جدول الأعمال التقني والبحثي.

وأضافت: «المشروع البحثي الجاري حاليا والممول من الرابطة المؤسسية للخليج التابعة للمجلس الثقافي البريطاني يعتبر تأكيدا واضحا على صحة هذه العبارة، حيث يتعاون المعهد حاليا مع كل من جامعتي برمنجهام وجامعة أستون، وذلك بالالتقاء والسعي لتحقيق الأهداف المرجوة وهي إنتاج زيوت حيوية من معالجة النفايات الصلبة البلدية والبلاستيكية المنقبة من المرادم في الدولة».

من جهته، قال السفير البريطاني لدى الكويت مايكل دافنبورت، إن النداءات العالمية مستمرة في التزايد للحد من النفايات البلاستيكية، وذلك بسبب تأثيرها على البيئة العالمية لاسيما تأثيرها على محيطاتنا وحياتنا البحرية، مؤكدا أن الكويت أيضًا تقوم بتطوير مبادرات للحد من النفايات البلاستيكية، بينما قمنا نحن في السفارة البريطانية بمساهمة صغيرة في هذا الصدد من خلال وضع سياسة عدم استعمال المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الفردي، مضيفا «كما قام صاحب السمو الملكي دوق كامبريدج الأمير ويليام بتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بالنفايات البلاستيكية أثناء زيارته للكويت، بالإضافة إلى المناقشات التي أجراها نهاية العام الماضي».

وأكد دافنبورت، أن المواد البلاستيكية أصبحت ذات الاستخدام الفردي واحدة من أكبر القضايا في هذا الجيل، حيث نجد عبوات بلاستيكية وحقائب ومعلبات المواد الغذائية وأعواد بلاستيكية متناثرة على شواطئنا وبحارنا، مشيرا إلى إن تقنيات التحويل لدعم تقليل النفايات البلاستيكية في بيئتنا المعيشية ستكون تقنية مهمة في دعم الإدارة الفعالة للنفايات، وتقليل هذا التأثير على بيئتنا.

ولفت إلى ورشة عمل بداية لحملة السفارة البريطانية لعام 2020 «إنوتيك يوكي» الخاصة بالابتكار والتكنولوجيا، والتي تنبني على نجاح الذكرى المائة والعشرين لمعاهدة الصداقة الكويتية- البريطانية التي احتفلنا بها في العام الماضي، إذ سوف نسلط هذا العام الضوء على الشراكة بين المملكة المتحدة والكويت في مجال العلوم والابتكار والتكنولوجيا، وسنتطلع إلى تنظيم سلسلة من الفعاليات على مدار العام بما في ذلك فعالية إعادة تدوير النفايات البلاستيكية في شهر مارس من هذا العام والتي سيتم استضافتها بالشراكة مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وأكد أن سيتضح من ورشة العمل أن التعاون القائم ليس فقط بين حكومتينا ولكن أيضًا بين المنظمات الخاصة والعامة وبين الصناعة والأوساط الأكاديمية، آملا أن توفر ورشة عمل اليوم منصة للتعاون المستقبلي في مجال إدارة النفايات البلاستيكية للسنوات القادمة.

من ناحيته، اعتبر المدير التنفيذي لمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية بالوكالة د. محمد الراشد، أن ورشة العمل عنصرا رئيسا ومجالات لحلول حيوية في المركز، مؤكدا أنها نبعت من سنوات من العمل الشاق والدؤوب من قبل الباحثين العاملين في مجال المعالجة الحرارية والمعالجة الحرارية الكيميائية، حيث يتم تحويل نفايات البلاستيك إلى كيماويات قيّمة ووقود.

وأوضح ان ورشة العمل تتناول المجال البحثي الرئيس لبرنامج التلوث البيئي والمناخ المتمثل في إدارة النفايات والتخلص الآمن منها، حيث يتناول هذا البرنامج الاستراتيجي التابع للمركز هذه المجالات الهامة، مؤكدا ان هذه المعالجات تعمل أيضا على تعزيز الموارد واستخلاص منتجات ذات مستوى رفيع، وذلك من المواد الخام المأخوذة من النفايات، حيث حقق علماؤنا ونظراؤهم البريطانيون إنجازات كبيرة في هذا المجال من خلال القيام بمختلف الأنشطة المتعلقة بالبحث والتطوير على مر السنوات السابقة.

