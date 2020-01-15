وطن النهار

صدرت الدراسة الاحصائية المكتبية التحليلية حول ظاهرة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية واثرها على المجتمع الكويتي خلال الفترة من عام 2009 وحتى 2018 التي قامت باعدادها ادارة الاحصاء والبحوث بوزارة العدل، حيث تمثل ظاهرة المخدرات في مجتمعنا المعاصر آفة اجتماعية خطيرة لهذا تهدف هذه الدراسة الى التعرف على هذه الظاهرة وكشف ابعادها والاسباب الكامنة وراء انتشارها ودوافعها واضرارها واثارها المترتبة على الافراد والمجتمع، وكذلك طرق مواجهتها للعمل على معالجتها بشفافية وسرعة وجدية، وايضا تقوم الدراسة بالقاء الضوء على عدد جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ومرتكبيها خلال الفترة من 2009 وحتى 2018 والتنبؤ باعداد الجرائم خلال الخمسة اعوام القادمة. وتشتمل الدراسة على جانبين نظري وعلمي، حيث يحوي الجانب النظري اسباب الوقوع بالمخدرات والتعرف على العوامل المؤدية لانتشار المخدرات واضرارها والآثار المترتبة عليها وطرق الوقاية منها.