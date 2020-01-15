loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

تدوير وكلاء مساعدين في وزارة الشؤون


أصدرت وزيرة الشؤون قرارا بشأن نقل الوكيل المساعد لشؤون التعاون سالم الرشيدي الى وظيفة الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الاداري على الرغم من ان اختصاصه قانوني، ونقل الوكيل المساعد للشؤون القانونية مسلم السبيعي الى قطاع الرعاية الاجتماعية، ونقل الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الاداري عبدالعزيز ساري الى قطاع الشؤون القانونية على الرغم من اختصاصه في المحاسبة. وأصدر وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب، قرارا يقضي بتكليف مدير ادارة المنشآت التعاونية منصور غريب للقيام بوظيفة الوكيل المساعد لشؤون التعاون بالاضافة الى عمله.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة