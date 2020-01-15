وطن النهار

أصدرت وزيرة الشؤون قرارا بشأن نقل الوكيل المساعد لشؤون التعاون سالم الرشيدي الى وظيفة الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الاداري على الرغم من ان اختصاصه قانوني، ونقل الوكيل المساعد للشؤون القانونية مسلم السبيعي الى قطاع الرعاية الاجتماعية، ونقل الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الاداري عبدالعزيز ساري الى قطاع الشؤون القانونية على الرغم من اختصاصه في المحاسبة. وأصدر وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب، قرارا يقضي بتكليف مدير ادارة المنشآت التعاونية منصور غريب للقيام بوظيفة الوكيل المساعد لشؤون التعاون بالاضافة الى عمله.

