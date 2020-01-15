وطن النهار

أبوظبي - «كونا»: أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد بوشهري أمس الثلاثاء اهمية الطاقة المتجددة في دعم خطط التنويع الاقتصادي وتحقيق اهداف التنمية المستدامة العالمية.

جاء ذلك في تصريح لـ«كونا» عقب ختام اعمال الدورة العاشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «ايرينا» التي تقام على هامش فعاليات «اسبوع ابوظبي للاستدامة» بمشاركة 161 دولة منها الكويت. وقال بوشهري الذي ترأس الوفد الكويتي ان الاجتماعات اوصت بضرورة زيادة وتطوير الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة التي تحظى باقبال متزايد عالميا لما لها من عوامل ايجابية في الحد من الانبعاثات الكربونية ومعالجة مشكلة تغير المناخ والحد من تلوث الهواء. واضاف ان الوفد الكويتي قام على هامش الفعاليات بعقد اجتماع جانبي مع المندوبة الدائمة للامارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة د. نوال الحوسني تناول تعزيز التعاون المشترك بين الكويت والمكتب التنفيذي للوكالة. واشار بوشهري الى انه تم عقد اجتماع مماثل مع المدير الاقليمي لشؤون البرامج في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لـ«ايرينا» د. زهير حامدي تطرق الى اعداد الوكالة مشروعا بحثيا وعمل خريطة طريق تشمل الاستثمار الامثل للطاقة المتجددة في الكويت خلال اربع او خمس سنوات.

