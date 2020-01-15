وطن النهار

أنهى طلبة القسم العلمي آخر امتحان لهم في الاحياء لاختبارات الفترة الدراسية الاولى، في حين ادى طلبة القسم الأدبي امتحانهم في تاريخ العالم والحديث المعاصر على ان يكون آخر اختبار لهم اليوم في الاحصاء، بينما اختبر طلبة المعهد الديني امس في الفقه التحريري، على ان ينهوا آخر اختباراتهم في اللغة العربية في المجالات الادبية والعروض وتاريخ الادب. وسجلت وزارة التربية، ما يقارب 10 آلاف حالة غياب في اختبارات الفترة الاولى موزعة 4 آلاف و250 حالة في القسم العلمي و4 آلاف و800 حالة في القسم الادبي و535 حالة في التعليم الديني، فيما سجلت نحو 1500 حالة حرمان نتيجة تطبيق لائحة الغش، موزعة 697 حالات في القسم العلمي، و794 حالة في الأدبي و10 حالات في التعليم الديني.

وكشفت احصائيات كنترول القسم العلمي، ان اختبار الكيمياء شهد 651 حالة غياب و81 حالة حرمان، والتربية الاسلامية 753 حالة غياب و61 حالة حرمان، واللغة العربية 486 حالة غياب و120 حالة حرمان، والفيزياء 432 غيابا و109 حالات حرمان، واللغة الانكليزية 682 غيابا و87 حرمانا والأحياء ما يقارب 607 حالات غياب و99 حرمانا، بينما اكدت احصائيات كنترول القسم الادبي ان اختبار قضايا البيئة شهد 827 حالة غياب و96 حالة حرمان، والتربية الاسلامية 734 غيابا و89 حرمانا، واللغة العربية 565 غيابا و142 حرمانا، واللغة الفرنسية 472 غيابا و122 حرمانا، والفلسفة 689 غيابا و117 حرمانا، واللغة الانكليزية 828 غيابا و115 حرمانا، وما يقارب 680 حالة في تاريخ العالم الحديث و113 حرمانا، وفي التعليم الديني 81 حالة غياب في اختبار الحديث الشريف و84 حالة غياب في الاجتماعيات وحالة واحدة حرمان، و74 غيابا في التفسير وحالتا حرمان، و73 غيابا في المنطق و3 حالات حرمان، و74 حالة غياب في النحو والصرف و73 حالة غياب في الانكليزي وحالتا حرمان، على ان تعتمد التربية احصائياتها بعد انتهاء القسم الادبي والتعليم الديني اختبارهما الاخير اليوم. من جانبها، قالت رئيس لجنة امتحانات الصف الثاني عشر في ثانوية الرقة سهام عوض، ان الطالبات في هذه الفترة من الامتحانات ادين امتحانات سهلة بشكل عام ومباشرة، مبينة ان عدد الطالبات بلغ 267 مقسمات على 98 طالبة من القسم العلمي و169طالبة من القسم الأدبي موزعات على 6 لجان للعلمي و9 لجان للأدبي مع وجود لجنة خاصة، معربة عن شكرها لجميع العاملين في اللجان لجهودهم الواضحة خلال هذه الفترة.

