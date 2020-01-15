وطن النهار

كشف استشاري الأشعة التداخلية والعمود الفقري والآلام المزمنة الدكتور وليد الحجي عن تقنية حديثة لتحجيم ديسك الرقبة تصل نسبة نجاحها الى 90 في المئة من دون تدخل جراحي، مبيناً ان نسبة الاصابة بديسك الرقبة بالكويت نحو 65 في المئة. وأضاف ان هذه التقنية هي نوع من انواع التدخل المحدود تهدف الى علاج من يعانون من الألم في الرقبة، والذي يمتد بدوره الى الكتف، وتتم هذه التقنية من خلال اداة تشبه الحقن، وتدخل من خلال الجلد، وتجرى تحت التنظير التصويري للأشعة السينية، مما يعطيها اعلى درجات الأمان. وتابع: يتم استدراج الحقنة الخاصة «المزودة بموجات الليزر» الى منتصف المكان المصاب، ومن ثم تفعيل الموجات فوق الصوتية، وتكون النتيجة تحجيم الديسك، ومن ثم تخفيف الضغط على العصب، وتكون هذه العملية تحت تأثير البنج الموضعي وتستغرق 20 دقيقة، ويخرج المريض في اليوم نفسه، بعدها يأخذ راحة اسبوعا، ليمارس نشاطه بشكل عادي. وأوضح الحجي ان هناك فرقاً بين آلام الرقبة، وآلام الكتف مبيناً ان هناك خلطاً كبيراً بين الاثنين عند الناس.

وشدد على ان آلام الكتف هي آلام التهاب في الأربطة الموجودة في مفصل الكتف، هذه الآلام تزيد مع الحركة، اي كلما تحرك الشخص شعر بزيادة في هذه الآلام، بينما آلام الرقبة التي تمتد الى الكتف هي آلام لا تزيد مع الحركة بعكس ما اسلفنا في صفة آلام الكتف. وذكر ان ديسك الرقبة ليست له اسباب واضحة، لكن هناك بعض العوامل التي تساعد على الاصابة به منها ضعف عضلات الرقبة، والأوضاع الخطأ، واجهادها بدرجة كبيرة، وانحناؤها لفترة طويلة، او التعرض لاصابة مباشرة.

ونصح الحجي من يعاني من هذه الآلام بأن يسارع الى الطبيب المختص، والذي سيجري له بعض الفحوصات الطبية للتأكد من هذه الآلام، مبيناً ان ذلك يتم بعمل اشعة الرنين المغناطيسي على الكتف، وعلى الرقبة، لمعرفة منشأ الألم.

وحذر الحجي من ترك الأمر هكذا من دون مراجعة الطبيب، والتهاون في ذلك، لما له من مضاعفات يمكن تجنبها بالمسارعة الى استشارة الطبيب المختص ساعة حدوث الألم.

