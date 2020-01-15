وطن النهار

استقبل رئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا د. وليد بوحمرا، ورئيس مجلس الأمناء محمد البحر، رئيس معهد ادارة الأعمال PMI بالخليج المهندس هاشم الرفاعي.

وتم خلال المقابلة تقديم تبرع من المعهد بقيمة 48 ألف دينار بحريني (نحو 38 ألف دينار كويتي) لدعم الطلبة المحتاجين والأنشطة المختلفة في الجامعة، لما يعود بالفائدة على الطلبة والباحثين والمجتمع كله. وتقدم بوحمرا والبحر بجزيل الشكر للمهندس هاشم الرفاعي على هذه المبادرة الطيبة، مثمناً له وللمعهد حرصهما الدائم على رعاية ودعم انشطة الجامعة.

ومن الجدير بالذكر ان معهد ادارة المشاريع «PMI»، هي مؤسسة عالمية غير ربحية ومقرها في الخليج في مملكة البحرين الشقيقة وتُعنى بادارة المشاريع، وتطوير مهارة ادارة المشاريع عالمياً، وذلك عن طريق تقديم مجموعة من الخدمات لادارة المشاريع، مثل وضع المعايير والأبحاث والتعليم والنشر، واستضافة المؤتمرات والحلقات التدريبية.

