وطن النهار

قال مدير الدعوة الإلكترونية بجمعية النجاة الخيرية عبدالله الدوسري: لدينا مهتدون جدد من 110 دولة حول العالم، تمت دعوتهم الكترونيا بــ 7 لغات عالمية مختلفة، موضحا أنهم حققوا بفضل الله ثم دعم أهل الخير انجازا مهماً في اشهار الإسلام في شتى دول العالم، والذي بدوره يمثل تحدياً جديدا ودافعا قويا لجميع العاملين معنا لمواصلة العمل وتعريف غير المسلمين بالإسلام، مؤكدا أن هدف الدعوة الإلكترونية توصيل رسالة الإسلام السمحة لمختلف الجنسيات بلغاتهم عن طريق الحوار المباشر، مؤكداً أن الجانب الأهم هو تعليم هؤلاء المهتدين الدين الإسلامي الوسطي المعتدل، وهو ما نسعى إليه حاليا ولذلك تمت إضافة إدارة كاملة متخصصة في تعليم المهتدين الجدد، بحيث يكون على عدة مسارات أهمها اطلاق أكاديمية تعليم المهتدين، وبعدها «التعليم الشخصي» بحيث ينتظم كل مهتد حسب لغته وديانته السابقة إلى مجموعة من مجموعات المهتدين الجدد التي يشرف على تعليمها معلم متخصص ويعلمهم أهم عقائد وشرائع وأخلاق الإسلام التي لا يصح إسلام المسلم إلا بها. وبين الدوسري أن الدعوة الإلكترونية بحاجة شديدة إلى الدعم المالي لمواصلة هذا العمل المتميز، موضحا أن مشروع تعليم المهتدين أضاف عبئا مالياً جديداً، حيث تم توظيف مجموعة كبيرة من المعلمين المتميزين والمؤهلين شرعياً وعلمياً وتربوياً لتعليم المهتدين .

