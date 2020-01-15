وطن النهار

لليوم الثاني على التوالي شهدت سفارة سلطنة عمان لدى البلاد توافد عدد كبير من المعزين بوفاة المغفور له بإذن الله السلطان قابوس وبهذه المناسبة تقدم وزير الاعلام محمد الجبري بخالص العزاء الى سلطنة عمان والى الشعب العُماني والحكومة العمانية لفقيد الأمة السلطان قابوس بن سعيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتمنى الجبري دوام التوفيق والسداد للسلطان هيثم بن طارق ليستكمل مسيرة الراحل فهو خير خلف لخير سلف، مضيفاً بقوله:

ان النهضة العمرانية التي شهدتها عمان خلال ال 50 عاما الماضية مشهود لها.

وحول تغطية تلفزيون الكويت وبثه لتلاوة القران الكريم حدادا على السلطان قابوس، قال الجبري: هذا واجب علينا تنفيذا لتوجيهات اميرية سامية بإعلان الحداد الرسمي لوفاة الفقيد السلطان قابوس.

مجلس التعاون

من جانبه تقدم وزير التجارة خالد الروضان بتعازيه الحارة للقيادة والشعب العماني اثر وفاة السلطان قابوس، مشيرا الى ان الشعب الكويتي يشاطر شقيقه العماني في أحزانهم بفقدان جلالة السلطان قابوس الذي كان احد أعمدة إنشاء منظومة مجلس التعاون الخليجي.

وقال وزير التربية والتعليم العالي سعود الحربي نشاطر سلطنة عمان في وفاة السلطان قابوس القائد العظيم ورائد النهضة الحديثة في عمان والذي كانت انعكاساته ليست في عمان فقط وانما في منطقة الخليج وفِي المحيطين العربي والإسلامي وعلى المستوى الدولي ايضا.

وأضاف: ان سلطنة عمان لها مكانة عزيزة وخاصة في قلوب اهل الكويت جميعا ولا احد ينكر الدور الذي قام به السلطان رحمه الله، وفي الكويت سواء على مستوى الحكومة او الشعب نشاطر اَي بلد عربي أحزانه ، فكيف اذا «كانت سلطنة عمان التي هي في القلب والروح ولها منزلة كبيرة.

واستذكر مواقف الشعب العُماني بقيادة السلطان قابوس، وقال «بحكم عملي في وزارة التربية زرت السلطنة في مرات عدة، وكنت اشعر انني انتقل من بيتي في الكويت الى بيتي في عمان ولَم اشعر انني انتقل من بلد الى آخر، موضحاً ان اخر هذه الزيارات كانت في نوفمبر الماضي لحضور اجتماعات وزراء التربية العربي، ونحن دائماً على ثقة كبيرة بالشعب العُماني الذي هو رائد دائماً في مواجهة الصعاب، مشيرا الى ان المشاركة العالمية في التعزية بوفاة السلطان الراحل.

من جانبه قدم نائب وزير الخارجية خالد الجار الله تعازيه الحارة لمن وصفهم بالأشقاء في سلطنة عمان قيادة وشعبا.

وقال الجار الله في تصريح له أتقدم بالتعزية من اعماق القلب للأشقاء في سلطنة عمان قيادة وشعبا بوفاة السلطان قابوس بن سعيد هذا الرجل العظيم الذي فقدنا برحيله احدى اهم ركائز الحكمة في المنطقة فقد عمل على مدى خمسين عاما على بناء الإنسان العماني ليصل به الى اعلى مراتب الحياة ويمكنه من العيش بمستوى وتقدم في حياته الاجتماعية وفي تعليمه وفي صحته وفي اقتصاده كما عمل رحمه الله على بناء عمان في كل مرافق الحياة لتتبوأ مكانة عالية على المستويين الإقليمي والدولي.

مراكز متقدمة

وأضاف أن المجتمع المتصف يدرك ان عمان في مؤشر التنافسية العالمي احتلت مراكز متقدمة فهي على سبيل المثال لا الحصر الأولى عالميا من حيث انعدام الإرهاب كما انها احتلت ايضا مركزا دوليا في الامن والأمان وكفاءة الإطار القانوني والاستقرار السياسي وغيرها من مظاهر الدولة المتقدمة.

وقال الجارالله: عندما نتحدث عن حكمته «رحمه الله» فقد كانت مظاهرها ملموسة في ظل الأحداث التي شهدتها المنطقة وسنفتقد يوما لتلك الحكمة عندما نمر بظروف صعبة ودقيقة ولعلي لا أبالغ بالقول بانه رحمه الله كان حكيما حتى في مماته فالمطلع على ترتيبات تشييعه التي أوصى بها يدرك مدى النظام والتنظيم الذي اتسم به هذا التشييع حيث رسم تلك الخطوات وأوصى بها، مشيراً إلى ان الفقيد جنب بتوصيته وتوجيهه الأشقاء في عمان الخلاف والاختلاف لينعموا بانسيابية نادرة في عالمنا المعاصر بانتقال السلطنة الى جلالة السلطان هيثم بن طارق الذي نتوجه الى الباري عز وجل بان يوفقه ويأخذ بيده بمواصلة المسيرة المباركة ويكمل خطواتها الخيرة لتبقى عمان منارة للحكمة والتوازن والاعتدال والدولة الصديقة والمحبة للجميع.

واختتم كلمته بالقول دعاؤنا من القلب للقيادة الجديدة بالتوفيق وللشعب الشقيق دوام التقدم والازدهار».

بدوره قال مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران نعزي السلطان هيثم بن طارق والشعب العُماني بهذا المصاب الجلل، لافتا الى ان الفقيد كان آخر مؤسسي منظومة مجلس التعاون الخليجي، حيث اشتهر الراحل بحكمته وهدوءه في حل جميع الخلافات في المنطقة والعالم.

وأضاف: منذ نشأتنا ونحن نرى السلطان قابوس يسعى جاهدا لتطوير عمان، وهو باني نهضة عمان الحديثة وكانت له علاقات ممتازة مع جميع أمراء الكويت، مستشهدا بما قاله سمو أمير البلاد بانه بوفاة الراحل قد فقد اخا عزيزا.

واستذكر العجران بدايات حياته الدبلوماسية، قائلاً: دعا الفقيد الى مؤتمر أمنى بعد تحرير الكويت في صلالة لدراسة تداعيات ما حصل خلال الغزو العراقي على الكويت، لافتا إلى أن للفقيد رؤية مستقبلية وكذلك التقيت معه خلال زياراته المتكررة للبلاد، فهو دائماً ما يحمل أفكاراً متطورة ومتأنية ودائما ما يعمل على تجنب الخلافات، إضافة الى حرصه على تماسك دول الخليج فهو «رجل بألف رجل».

قائد حكيم

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون الخليجي السفير ناصر المزين نعزي أنفسنا بوفاة القائد العربي الحكيم الذي أعطى دروسا من الحكمة وبعد النظر وبناء دولة عصرية ، ولا يسعنا الا نكرر تعازينا القلبية ونتمنى لسلطنة عمان الشقيقة كل التوفيق تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق.

وأكد المزين أن العلاقات الكويتية العمانية متطورة للغاية على مستوى القيادتين في البلدين وايضا على المستوى الشعبي وايضا في نطاق مجلس التعاون، متمنيا للسلطنة مزيدا من النجاح والتوفيق، مؤكداً كذلك ان السلطان الراحل قابوس بن سعيد خط سياسة عمان الحكيمة الملتزمة الواعية ، ونحن على ثقة كبيرة ان تواصل سلطنة عمان هذه المسيرة.

ومن جانبه قال السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب «باسمي وباسم الجالية الفلسطينية في الكويت نتقدم بأحر التعازي إلى الشعب العُماني الشقيق والى السلطان هيثم بن طارق لفقيد الأمة العربية السلطان قابوس بن سعيد الذي هو أحد القادة القلائل في الأمة العربية الذين عملوا بصمت لاحياء السلام في المنطقة.

رجل عظيم

وقال السفير الايراني لدى البلاد محمد إيراني ان السلطان قابوس رحمه الله كان رجلا عظيما حيث ان وجوده كان نافعا لجميع دول المنطقة، مشيرا الى أن العلاقات الايرانية العمانية جيدة جدا وفي الفترة المقبلة ستستمر هذه العلاقات بل نعتقد انها ستكون بشكل افضل بقيادة السلطان هيثم بن طارق لتكون علاقات عمان مع دول المنطقة على نفس المستوى.

واضاف أن السلطنة كان لها على الدوام أسهما كبيرة في تقريب العلاقات بين ايران ودول الخليج وكذلك دول المنطقة منوها الى دور السلطنة في الاتفاق النووي بين ايران والدول العربية، لافتاً الى ان أميركا هي التي خرجت من الاتفاق النووي وان ايران لم تخرج منه.

واشار إيراني الى ان الأرضية الان مهيئة للسلطان الجديد لاقامة علاقات جيدة مع الجميع حيث ان السلطان قابوس رحمه الله مهد الأرضية المناسبة لاستمرار وتطور هذه العلاقات.

من ناحيته قال القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى البلاد لاري ميموت انه ليس فقط الشعب العُماني من سيفتقد السلطان قابوس بل العالم بأسره وخصوصا الشعب الأميركي لحكمته العظيمة والقيادة التي أدارها في تطوير بلاده حتى وصلت الى مراكز متقدمة في العالم خلال الخمسين عاما الماضية، مضيفا «اقولها بصراحة جميعنا سنفتقد السلطان قابوس.

