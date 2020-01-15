آراء

يثور الجدل في هذه الأيام حول مناهج وزارة التربية في التعليم العام وما طرأ على تغيير في مناهج وأساليب التعليم خلال السنوات الأخيرة من المناهج التقليدية القديمة الى طريقة الكفايات الى المعايير، هذه التقلبات في الفكر التربوي تؤدي الى ارباك العملية التعليمية وخروجها عن المسار المنهجي الصحيح وتعود سلبا على مستوى مخرجات التعليم.

اصلاح التعليم يحتاج الى نظرة شمولية تهم كل الجوانب والمجالات، لهذا اختارت بعض الدول الرائدة في مجال التعليم اعتماد نظام الجودة في اصلاح منظوماتها التربوية، ونظام الجودة يرتكز على مجموعة معايير أهمها جودة المناهج وجودة البنية التحتية وكفاءة الأطر والهياكل التربوية والادارية، والتحسين المستمر للنظام التعليمي ثم نتائج التحصيل الدراسي.

وبالنظر لواقع نظامنا التعليمي في الكويت -وربما ينطبق الأمر على كثير من نظم التعليم في باقي الدول العربية - نجد أننا نفتقر لوجود الجودة في التعليم، فعلى الرغم مما يصرف على التعليم من ميزانيات ضخمة الا أن المخرجات التعليمية في تراجع مستمر في مستوى التحصيل والكفاءة لأن التعليم يسير وفق رؤى متباينة وغير مستقرة وبعيدة عن التفاعل مع تطورات العالم.. المناهج تتغير باستمرار ووسائل التقييم غير ثابتة والبنى التحتية تعاني من الخلل والقصور، ومستوى الهيئة التعليمية يتدنى..

من الواجب وضع فلسفة جديدة ورؤية عملية تحقق بناء الانسان الفكري وتلبي متطلبات العصر وتشجع على التفكير الخلاق وتجعل من التعليم قاعدة لبناء الفرد أولا ومن ثم الدولة.

وهذا الهدف لا يتحقق الا بأن تقوم فلسفة التعليم على اعتبار الطالب اغلى ثروة للبلاد، لذلك على الدولة ان تفكر جديا باحتواء المميزين والانفاق عليهم بمدارس داخلية متطورة في كل محافظة. كما يجب اعتبار وظيفة المعلم أهم وظيفة بالدولة وذلك من خلال توفير برامج تطوير وتأهيل للمعلمين وقبل ذلك التركيز على حسن اختيار المعلمين، ونبذ الأسلوب الحالي الذي يركز على اختيار معلمين عرب من جنسية واحدة ثبت تراجع أغلبهم في المستوى والأداء.

وعلى العموم فان النهضة بالنظام التعليمي وانتشاله من انتكاسته الحالية لا تعالجه حلول فردية أو جزئية هنا وهناك وانما هي خطة استراتيجية شاملة وفاعلة تضع نقاط الاصلاح الجادة على حروف العملية التعليمية.

