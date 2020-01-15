آراء

يعرف مصطلح مواقع التواصل الاجتماعي أو الشبكات الاجتماعية (Social Media) على أنه مجموعة متنوعة من تطبيقات «الانترنت» والتي تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع بعضهم البعض حيث يمكن للمستخدمين من خلال هذه المواقع العمل على مشاركة الروابط التي تحتوي على محتوى معين ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو والتعليق عليها من قبل مستخدمين آخرين، ومن أشهر مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم «تويتر» و«الفيس بوك» و«الانستغرام» و«اليوتيوب» و«السناب شات» والعديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وهي عبارة عن مجموعة من مواقع «الويب» والبرامج الالكترونية التي تتيح للناس التواصل ومشاركة المعلومات على «الانترنت» باستخدام جهاز كمبيوتر أو هاتف جوال حيث يستطيع المستخدم نشر أفكاره ومشاركتها على الشبكات الافتراضية بسهولة لتصل الى الجميع كما تسهل هذه المواقع بناء العلاقات بين المستخدمين والتواصل معهم وتمنح المجال للرد على الحوارات المختلفة والتفاعل معها وتعتبر أيضا وسيلة رائعة لتسويق المنتجات والسلع وعرض المبيعات.

وبدأت وسائل التواصل الاجتماعي بالظهور مع بدء ظهور الهاتف عام 1950م حيث ظهرت مجموعة (phone phreak) والتي استغلت نظام الهاتف وكيفية التسلل اليه وبسبب ارتفاع تكلفة اجراء مكالمة هاتفية قاموا باختراق خطوط الهاتف لاجراء وعقد المجموعات الافتراضية وتم تطوير مواقع التواصل الاجتماعي على مراحل العقود الزمنية حتى وصل الحال بنا لما نحن عليه اليوم.

ونحن ككويتيين مثل بقية الناس بالمعمورة باتت هذه المواقع عصبا رئيسا للحياة اليومية في ما بيننا كمواطنين نتواصل في ما بيننا ومع العالم من حولنا وبتنا كغيرنا مصابين بهوس هذه المواقع للتواصل الاجتماعي، وبات المواطن الكويتي عضوا بارزا فيها بالنسبة للمنطقتين العربية والاسلامية وبتنا ندلوا بدلونا بأي حدث اقليمي أو عالمي يخصنا أو لا يخصنا، ولكن باتت هذه المواقع للتواصل الاجتماعي مكانا للخلاف والصراع والتناحر في ما بيننا ككويتيين حيث يقع الحدث بأي مكان في العالم، والكويتيون يعيشون حالة من الانقسام في ما بينهم بين مؤيد ومعارض ويأخذ النقاش بأغلب الأوقات منحنى خطيرا جدا حتى يصل الحال بنا أن نتهم بعضنا وكل فريق يلمع رأيه على حساب الفريق المعارض للوضع وننسى أن نحترم الرأي والرأي الآخر وبالكثير من المواضيع التي وقعت بالعالم المجاور والعالم البعيد عنا حتى يصل الحال في البعض أن يطعن ويمس ولاءات أشقائهم بالوطن ويأتي هذا الطعن بالولاء للكويت ومواطنتة ككويتي بسبب الخلاف بالرأي والشواهد كثيرة بمواقع التواصل الاجتماعي على ذلك. ومن هذه الخلافات بالتواصل الاجتماعي العديد تم تحويلها لساحات القضاء بسبب الاختلاف بالرأي وفريق يتهم فريقا بما ليس فيهم ولكن اختلاف الرأي هو سبب للفجور بالخصومة وحدث أو موضوع يقع بمكان بعيد عن تراب الكويت ولا يمس أمنها وسيادتها بالواقع لا يعنينا ككويتيين بصورة مباشرة وحتى غير مباشرة فلماذا نقحم أنفسنا فيه ونعيش خلافا قد يمزق الوحدة الوطنية ويفرق شمل أهل الكويت وتذهب ريحنا ونرجع ونجلس نعض أصابع الندم مثلما جلسنا نعض أصابع الندم بعد 2/8/1990م؟ وهنا نذكر الآية الكريمة رقم (46) من سورة الأنفال (بسم الله الرحمن الرحيم – وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين – صدق الله العلي العظيم).

والولاءات أو الولاء لا يُوزع أو يوهب لأحد ولا يأتي من أحد لكون الولاء للكويت بداخل كل مواطن كويتي عاش وشرب من ماء أرض الكويت ولعب على ترابها لكون الولاء للأرض والوطن شيئا اساسيا بحياة المواطن الكويتي مهما كان عرقه أو مذهبه أو فكره ولهذا أقول من المعيب علينا أن نوزع أو نمنع الولاء على بعضنا بسبب احداث او مشاكل تطرح بمواقع التواصل الاجتماعي لأن أهل الكويت كافة هم الاساس لوجودنا على وجه هذه الأرض الطيبة بهذه المعمورة ولذا أردد الله – الوطن – الأمير، والحين ما عاد عندي شيء أقوله سوى الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحفظ ويحمي الكويت وأميرها وشعبها من شرور الفتن ويبعد عنا حقد الحاقدين، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: ليش بعض مرشحي المستقبل يلعبون على وتر المذهبية والطائفية؟ الجواب بهذا للمثل العراقي القديم (المفلس يدور بفاترة العتيقة) واغلبهم مفلسين انتخابيا، وأنت يوووز واعقل يا مواطن.

