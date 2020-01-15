آراء

يتغنى الجميع في وقت الأزمات بالوحدة الوطنية والتمسك بالدولة وكيانها، وتخرج التصاريح من تلك المجموعة أو ذلك الشخص المسؤول والمغرد المؤثر التي تنادي بالوحدة الوطنية ونبذ الكراهية والعنصرية، هو أمر ايجابي بحد ذاته، حيث الشعور بالمسؤولية الوطنية سياسياً واجتماعياً. ولكن يأتي السؤال.. أين هي الأصوات المنادية بالوحدة الوطنية طوال الفترات السابقة؟ لا أشمل الكل ولكن أقول هنا البعض من الساسة والكتاب والمغردين، حيث طول السنة يصرحون ويكتبون ويتحركون وفق مصالحهم الخاصة والتي قد تُطَرِفُ فئة على فئة أخرى، فئة مذهبية، قبلية، طبقية أو عائلية، ونتيجتها تؤدي الى أحقاد في القلب ومساءلات قضائية، لا يمكن نسيانها والتغاضي عنها وازالتها من النفس بتغريدة أو تصريح واحد في الأزمات، لا يمكن اصلاح ما تم افساده بموقف أو حركة عابرة.

اذا كنا فعلاً في وقت الأزمات نريد أن نحقق الوحدة الوطنية وحماية الدولة يجب علينا أن نعيش هذه الحالة طول السنة وفي كل تحركاتنا وسكوننا، بالخفاء والعلن، لا ان نعيش حالة الازدواجية في الفعل والقول، فترة انت ضد الوحدة الوطنية وأخرى تناشد الشعب الكويتي بالوحدة الوطنية، وترجع مرة أخرى الى عادتك القديمة.. لن يصدقك الشعب ولن يأخذ بكلامك أحد، وتفقد تأثيرك، اما أن تعمل بالوحدة الوطنية بروحها الوطني والقانوني أو اصمت عن ذلك إن كنت لا تستطيع أن تكون مزدوجاً بفكرة الوحدة والتطرف.

نحن نعيش في حالة استثنائية، يجب أن نتحمل المسؤولية الوطنية ويتكاتف الجميع حتى الوصول الى بر الأمان، وفي الضفة المقابلة الآمنة يجب أن لا نكون كبني اسرائيل الذين امنوا برسالة موسى عليه السلام قبل انشقاق البحر، وبعد النجاة شكوا برسالته، بل نكون فعلاً متكاتفين متوحدين بعد انقضاء الأزمة، ومستمرين بوحدتنا، تلك هي الرسالة التي يجب أن تصل.

