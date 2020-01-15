آراء

يبدو أن مستشفيات وزارة الصحة وعياداتها الخارجية عصيّة على الاصلاح حيث مازال مسلسل الاهمال مستمرا فكم طالبنا في مقالات سابقة وغيرنا الكثير باصلاح الخلل المستشري في أروقة وزارة الصحة ولكن يبدو أن وزارة الصحة غائبة عن الإعلام الذي من صميم دوره أن يشير الى مواطن الخلل وبالتالي على الوزارة المعنية إصلاح هذا الخلل.

ولكن للاسف فان وزارة الصحة تتمادى في التعنت وتنسى أنها وزارة مسؤولة عن اغلى شيء يملكه الانسان ألا وهو الصحة.

فمنذ أيام قليلة ناشد طفل من ذوي الاعاقة سمو رئيس الوزراء بصرف كرسي متحرك لعدم صلاحية كرسيه حيث تمت مخاطبة الهيئة العامة لشؤون الإعاقة منذ أكثر من عام ونصف العام ولكن يبدو أن هيئة ذوي الاعاقة التي من صميم دورها التخفيف عن المرضى من ذوي الاعاقة ولكن للاسف رفضت الهيئة صرف الكرسي للطفل الذي حرك شجون وأوجاع الكثير من مرتادي صفحات التواصل الاجتماعي حيث ظهر وهو يجلس على كرسي صغير متهالك غير صالح وغير مناسب لسنه ويبدو من شكل هذا الكرسي الذي يجلس عليه الطفل أنه كرسي للاطفال الرضع رغم أن عمر الطفل المعاق الذي يجلس عليه قد يتجاوز عشر سنوات.

فيا سمو رئيس مجلس الوزراء نلوذ بكم أن تضعوا حدا لمدى الاهمال الواضح في هيئة المعاقين وأن ترحموا هؤلاء المعاقين الضعفاء والذين يطرقون ابواب الهيئة مع عوائلهم الذين تعبوا من كثرة المطالبات بصرف الكراسي المتحركة لابنائهم فقد ازدادت آلام هؤلاء العوائل وهم يرون أطفالهم المعاقين يعانون ويكابدون في الحياة.

إن محاولة وصول الطفل المعاق وعائلته الى مستشفى المعاقين أشبه بالمعجزة حيث تبتعد مواقف السيارات عن المستشفى بمسافة طويلة مما يسبب إرهاقا وتعبا شديد في تحرك الطفل ودخوله الى المستشفى والمطلوب أن يتم توفير مداخل قريبة من مواقف السيارات تسهل على المعاق الوصول الى الداخل.

أيضا العيادات الخارجية للمبنى الجديد في مستشفى الرازي تحتاج الى بناء مواقف لذوي الاعاقة حيث يتكبد المعاقون الأمرين من أجل الوصول الى مداخل العيادات الخارجية للمبنى الجديد.

إن مدى تحضر أي دولة لاشك أنه يقاس بمدى تقديرهم واحترامهم للمعاقين ولكن للاسف لدينا إهمال شديد لهذه الفئة التي يجب أن توفر لها كل الاحتياجات من مواقف سيارات ومداخل خاصة في كل وزارات وهيئات ومستشفيات الدولة، حيث للاسف نجد المعاق لدينا يقاسي ويعاني من أجل الوصول الى مكان ما فنتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء النظر الى هذه الفئة الذين لا يقلون عن غيرهم في شيء.

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه

