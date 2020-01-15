آراء

يقول البارئ عز وجل في محكم كتابه الكريم «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» (الحجرات: 10).

ان ما يجمع المسلمين فيما بينهم كافة أكثر بكثير مما يفرقهم؛ فجميعنا يؤمن بالله سبحانه وتعالى واحدا أحدا، وبالنبي محمد صلى الله عليه وآله الأطهار وصحبه الأخيار رسولا للبشرية كافة، وبأن القرآن الكريم كتاب الله المنزل محفوظ ومصان عن التحريف «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» (الحجر: 9)، وبالكعبة المشرفة قبلة للمسلمين جميعا.

هذا وأن جميع المسلمين متفقون على أركان الاسلام الخمسة: الشهادتين، والصلاة، والزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا.

كما أن المسلمين متفقون على: الايمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره «كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ» (البقرة:285).

ونذكر هنا ما جاء في مجلس «مجمع الفقه الاسلامي الدولي» المنبثق عن «منظمة المؤتمر الاسلامي» المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى الأولى الى 2 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق 24 – 28 حزيران (يونيو) 2006م؛ وتأكيده على ان كل من يتبع أحد المذاهب الأربعة من أهل السنة والجماعة (الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي) والمذهب الجعفري، والمذهب الزيدي، والمذهب الاباضي، والمذهب الظاهري، هو مسلم ومؤمن بالله ولا يجوز تكفيره، ويحرم دمه وعرضه وماله؛

فأصحاب هذه المذاهب الثمانية متفقون على المبادئ الأساسية للاسلام.

لذا فإن الاعتراف بالمذاهب والتأكيد على الحوار والالتقاء فيما بينها هو الذي يضمن الاعتدال والوسطية، والتسامح والرحمة، ومحاورة الآخرين.

هذا ولا يجوز الافتاء دون التقيد بمنهجية المذاهب كما اتفق عليه، ولا يجوز لأحد أن يدعي الاجتهاد ويستحدث رأيا جديدا أو يقدم فتاوى مرفوضة تخرج المسلمين عن قواعد الشريعة وثوابتها وما استقر من مذاهبها؛ ليكون مصداقا لقول الرسول الأكرم (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده).

ان اختلاف العلماء من أتباع المذاهب هو اختلاف في الفروع وبعض الأصول، فالاختلاف سنة الحياة، وهو رحمة، ولا يخرج المسلمين بعضهم بعضا من الملة.

لذا حري بنا أن نقوي روابط الأخوة التي تجمعنا على التحاب في الله ونبذ الخلافات والفتنة المقيتة التي تفرقنا.

وقد أمرنا الله عز وجل بأنفسنا «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» (المائدة: 105)، وقد فسر ابن كثير هذه الآية الكريمة بأنه اذا رأيت شحا مطاعا، وهوى متبعا، واعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك، لا يضرك من ضل اذا اهتديت.

فما أحوجنا اليوم الى نبذ الخلافات بين المسلمين وتوحيد الكلمة والتأكيد على الاحترام المتبادل وتعزيز التضامن بين المجتمعات الاسلامية بكل اختلافاتها وأطيافها وألوانها وأشكالها وأجناسها، والتمسك بحبل الله جميعا وأن لا نتفرق كما أمرنا الله عز وجل «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى? شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَ?لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ» (آل عمران: 103).

والله ولي التوفيق

