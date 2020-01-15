وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

واستقبل سموه كذلك بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سمو أمير البلاد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

كما استقبل سموه على حدة كلاً من سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حيث قدم لسموه الشيخ مشعل جابر العبدالله الصباح محافظ الفروانية وذلك بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

