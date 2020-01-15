وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم. كما استقبل سموه بقصر بيان أمس سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح. واستقبل سموه كذلك بقصر بيان كلاً على حدة الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس خالد الصالح حيث قدم لسموه الشيخ مشعل الجابر العبدالله الصباح محافظ الفروانية وذلك بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد واستقبل سموه وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.

