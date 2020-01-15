وطن النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قائلاً: تنفيذاً للمادة (98) من الدستور بتقديم الحكومة برنامج عملها، والتزاماً بالموعد الذي حدده سمو رئيس مجلس الوزراء بتقديم هذا البرنامج لمجلس الأمة، فقد استعرض مجلس الوزراء في مستهل أعماله مشروع برنامج عمل الحكومة حيث قدمت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، شرحاً تفصيلياً لمحاور البرنامج الذي تم اعداده بمراعاة المدة الزمنية لاستمرار الحكومة في ظل الاستحقاق الدستوري المترتب على انتهاء الفصل التشريعي الخامس عشر الحالي لمجلس الأمة بانقضاء أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، الأمر الذي استوجب على الحكومة أن تتقدم ببرنامج عمل غير تقليدي استهدف التركيز على مقومات تجسيد الأمر السامي لصاحب السمو أمير البلاد بمواجهة الفساد وتأمين متطلباتها من خلال ثلاثة محاور رئيسة وهي تعزيز النزاهة والتحول الرقمي للخدمات الحكومية وتطوير الأداء الحكومي وفق برامج زمنية محددة واجراءات عملية واضحة، وذلك دون الاخلال بتنفيذ المشروعات المرتبطة بحسن سير المرافق العامة وتنفيذ سياسات الخطة الانمائية ومشاريع الخطة السنوية وغيرها.

وقد ارتكز محور تعزيز النزاهة على تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بما في ذلك تقوية التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة تجاه أي تقصير، كما تضمن البرنامج السبل الكفيلة بدعم الحوكمة المؤسسية من خلال نشر الوعي في الجهاز الاداري للدولة وتوظيف المداخل السلوكية لتحقيق التغيير المطلوب، حيث تم اعداد الاطار الوطني للحوكمة واتخاذ الخطوات اللازمة في اعداد دليل لكل جهة حكومية ومتطلبات التدريب لانجازه.

هذا وقد تضمن البرنامج الاجراءات التي تم اتخاذها لانشاء واطلاق منصة الخدمات الرقمية الحكومية التي تشمل جميع خدمات الدولة والتي من شأنها الحد من مظاهر الفساد وتحقيق العدالة والمساواة وتطوير وتسهيل الخدمات ومصالح المواطنين والمقيمين، وتعزيز الشفافية في التعاملات الحكومية، كما تضمن البرنامج أيضاً خارطة الطريق لتطوير الادارة الحكومية وسبل متابعة تنفيذها، والتي تهدف الى تقليص الهياكل الادارية في الأجهزة الحكومية ودمج أو خصخصة بعضها والعمل على تحقيق التوازن بين أعداد العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص وفق آليات عملية فعالة، وبطبيعة الحال لن تتوقف الجهود القائمة عن استكمال تنفيذ المشروعات القائمة في مختلف المجالات والميادين ضمن اطار مضامين الخطة التنموية.

وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع برنامج عمل الحكومة وكلف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية باحالته الى مجلس الأمة.

ثم اطلع مجلس الوزراء على التوصيات الواردة في محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت (الهيئة العامة لمكافحة الفساد) وحكومة جمهورية فرنسا (الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد) بشأن التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اليونان في مجال أنشطة المقاييس، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اليونان في مجال تنمية الصادرات الصناعية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية النيجر، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة دولة الكويت (وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية) وجمهورية قرغيزستان (الهيئة الحكومية لشؤون الأديان) لتبادل الخبرات العلمية بين الطرفين، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اليونانية في مجال التعاون الصناعي.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات المراسيم ورفعها لصاحب السمو أمير البلاد.

كما اطلع المجلس على التوصية الواردة من اللجنة بشأن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية لتأسيس مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الادارة الضريبية، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو أمير البلاد تمهيداً لاحالته الى مجلس الأمة.

ثم استكمل مجلس الوزراء مناقشة مشروع ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021، واطلع بهذا الصدد على توجيه لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع القانون والجداول الرئيسية للايرادات والمصروفات، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيداً لاحالته الى مجلس الأمة، كما قرر التعميم على جميع الجهات الحكومية بعدم اتخاذ أي اجراءات أو قرارات من شأنها ترتيب أعباء مالية اضافية على ميزانية الدولة، مع تكليف لجنة الشؤون الاقتصادية بمتابعة خطوات الاصلاح المالي والاقتصادي الواردة في برنامج استدامة.

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.

كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد أعرب المجلس عن خالص العزاء وصادق المواساة الى الرئيس فولوديمير زيلينكسي رئيس جمهورية أوكرانيا والى الشعب الأوكراني بضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في مطار طهران أخيراً، والذي أدى الى وفاة جميع ركابها.

