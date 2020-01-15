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قال المؤرخ والفلكي الكويتي عادل السعدون إن موسم «الشبط» يبدأ اليوم ويستمر 26 يوما وفيه يشتد البرد. واضاف السعدون في تصريح لـ«كونا» امس ان موسم «الشبط» يسمى بـ«برد البطين» ويأتي نتيجة الرياح الباردة القادمة من سيبيريا والقطب الشمالي عبر اوروبا.

واوضح ان هذا الموسم يتميز بازدياد سرعة الرياح وتقلبها حيث يسمى باللهجة الكويتية «شباط مقرقع البيبان» لافتا الى انه يحدث فيه الصقيع ويجمد الماء وتتأثر فيه المحاصيل الزراعية خصوصا في الليل ويدمي انوف الابل من شدة البرد خاصة في المناطق الصحراوية.

ولفت السعدون الى أن موسم الشبط يتخلله موسم «الازيرق» وهي ثمانية ايام يكون البرد في شدته مشيرا الى انه خلال هذه الفترة يمكن زراعة البرسيم والبطيخ والقطن والنخيل.

من جهته، قال رئيس قسم التنبؤات الملاحية في ادارة الارصاد الجوية التابعة للادارة العامة للطيران المدني ضرار العلي ان نشاط الرياح يؤدي الى زيادة الاحساس بالبرودة. ودعا مرتادي البحر ضرورة اخذ الحيطة والحذر من ارتفاع الامواج الى اكثر من 6 اقدام كما حذر قائدي المركبات خاصة على الطرق السريعة البرية من انخفاض الرؤية المفاجئ.

