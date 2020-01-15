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وافقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية على تخلي حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، دوقة ساسيكس عن مهامهما الملكية، وباركت حياتهما «الجديدة الأكثر استقلالية».

وقالت الملكة في بيان، صدر في أعقاب اجتماع لكبار أفراد العائلة الملكية، مساء الاثنين: «عائلتي وأنا ندعم تماما رغبة هاري وميغان لبدء حياة جديدة كأسرة في مقتبل العمر».

وأضافت: «رغم أننا كنا نفضل أن يظلا عضوين عاملين في العائلة المالكة طوال الوقت، إلا أننا نحترم ونتفهم رغبتهما في أن يعيشا حياة أكثر استقلالية كأسرة مع بقائهما جزءا له وقاره في عائلتي». وأوضحت الملكة أنه ستكون هناك فترة انتقالية يقضي خلالها الزوجان الوقت بين بريطانيا وكندا، مشيرة إلى أن هناك حاجة للقيام بمزيد من العمل بخصوص إنهاء الترتيبات المستقبلية للزوجين. وكان الأمير هاري وزوجته قد أعلنا، يوم 8 يناير الحالي، عن رغبتهما في التخلي عن مهامها الملكية، والبدء بحياة مستقلة، كما أعربا عن رغبتهما في التوجه إلى أميركا الشمالية والعيش بين كندا وبريطانيا.

