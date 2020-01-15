أول النهار

قال رئيس مجلس الادارة والمدير العام لـ «كونا» الشيخ مبارك الدعيج ان امير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد طيب الله ثراه سيظل رمزا بارزا لمسيرة خالدة حافلة بالانجازات الكبيرة والتحولات القوية التي حققت للكويت تواجدا وتأثيرا كبيرا في العالم.

واضاف الدعيج في بيان صحافي بمناسبة الذكرى الـ 14 لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ جابر الاحمد التي تصادف اليوم ان سموه تغمده الله بواسع رحمته استطاع خلال مسيرة حكمه التي استمرت 28 عاما من العطاء ان يحفر في قلوب ابناء الكويت مكانة كبيرة فاستحق بجدارة ان يكون امير القلوب.

واوضح ان سموه اسكنه الله فسيح جناته استطاع ان يحول الكويت من دولة صغيرة بمساحتها الجغرافية وعدد سكانها الى دولة قوية بنهضتها المتسارعة التي شملت جميع الاصعدة والمجالات ذات دور محوري في صياغة مفردات الاحداث الاقليمية والدولية.

واشار الى ان الشيخ جابر الاحمد طيب الله ثراه ادرك منذ تسلمه مهام الحكم عام 1977 ان مكانة الدول تقوم على قوة شعوبها فحرص على تعزيز وحدة الصف وتوطيد النسيج الاجتماعي وعلى حكمة قادتها والتي تجسدت في رفيقي دربه سمو الامير الوالد الشيخ سعد العبدالله رحمه الله وصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد والاستعانة بإخوانه الحكماء واصحاب الخبرات والكفاءات من ابناء الكويت الاوفياء.

وذكر الدعيج في بيانه ان الكويت بدأت في عهد الامير الراحل مرحلة جديدة من النهضة والبناء حيث تسارعت المشاريع العمرانية والتنموية وتطورت المرافق والمنشآت وامتد التطوير ليشمل الصحة والتعليم والثقافة والفنون وغيرها من المجالات التي ازدهرت ازدهارا كبيرا.

وقال ان سموه طيب الله ثراه اولى اهتماما كبيرا ببناء المواطن باعتباره الركيزة الاساسية في البناء والتطوير وتحقيق التنمية الشاملة فحرص على رعاية كل شرائح المجتمع من الاطفال والشباب والمرأة والمتقاعدين وتوفير مخصصات مالية لكفالة الايتام والارامل والمطلقات ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة.

