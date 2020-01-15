مال وأعمال

أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن مشروع الموازنة الجديدة 2020/2021 يهدف إلى تأصيل نهج التحكم بالمصروفات وترشيدها.

وأشارت العقيل خلال إعلانها في مؤتمر صحافي أمس، عن ملامح الميزانية التقديرية الجديدة 2020/ 2021 إلى أن الحكومة التزمت المحافظة على سقف المصروفات عند 22.5 ملياراً للعام الثاني على التوالي، موضحة أن ذلك جاء نتاج ورش عمل مكثفة عقدتها وزارة المالية مع الجهات الحكومية والمستقلة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين بعد أن تم رفض الميزانية التقديرية الأولى البالغة 27.7 مليار دينار.

وأضافت «إن مشروع الميزانية الجديد يحتوى على مبلغ 390 مليون دينار لتسوية عهد سابقة وذلك بناءاً على جدول الدفع المتفق عليه مع مجلس الأمة والذي نتطلع للعمل معه على إقرار الميزانية الجديدة».

وأكدت أن مشروع الميزانية الجديدة لا يحمل أي زيادة في المصروفات، مؤكدة المحافظة على معدل إنفاق رأسمالي صحي يفوق 3.5 مليارات دينار، فيما شكلت المرتبات والدعومات 71.3 في المئة من إجمالي المصروفات.

وفي تفاصيل الميزانية الجديدة، قالت العقيل أن إجمالي الإيرادات النفطية المقدرة بلغت 12.9 مليار دينار ما يعكس انخفاض بنسبة 7.2 في المئة عن موازنة السنة المالية الحالية، موضحة أن الإيرادات غير النفطية المقدرة 1.9 مليار دينار.

وقالت إن سعر الأساس لبرميل النفط في الميزانية الجديدة يبلغ 55 دولاراً بمعدل إنتاج يبلغ 2.7 مليون برميل يومياً، لافتة الى أن إجمالي المصروفات المقدرة يبلغ 22.5 ملياراً وتشكل المرتبات والدعوم 71 في المئة والمصروفات الرأسمالية 16 في المئة، مستدركة أن نسبة باقي المصروفات 13 في المئة. وفيما يتعلق بالتوازن المالي، قالت العقيل أنه ممن المتوقع أن تسجل الكويت عجزاً مالياً بعد الاستقطاع السنوي إلى احتياطي الأجيال القادمة يبلغ 9.2 مليارات دينار، بإرتفاع يبلغ 11.2 في المئة عن ميزانية السنة الحالية. ونقطة التعادل قبل الاستقطاع تصل إلى 81 دولاراً للبرميل ونقطة التعادل بعد الاستقطاع 86 دولاراً. وقالت العقيل أن تلك الميزانية تخضع لمراجعة مجلس الأمة قبل التصديق عليها والعمل بها. وقالت تم وضع الميزانية على أساس تقديري للنفط يبلغ 55 دولاراً للبرميل، لافتة أنه يتم تحويل 10 في المئة من الايرادات العامة لصندوق احتياطي الأجيال القادمة.

3.7 مليارات

ومن جانبه، أشار وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي أن العجز الفعلي في ميزانية العام المالي الحالي 2019/2020 بلغ 3.7 مليارات دينار حتى الآن. وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي أن المشاريع الرأسمالية في خطة التنمية مستمرة دون الإضرار بالميزانية العامة.

