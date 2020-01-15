الأولى

اعتمد مجلس الوزراء امس مشروع ميزانية الوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 ورفعه الى سمو أمير البلاد تمهيداً لاحالته إلى مجلس الأمة.

ودعا المجلس الى التعميم على جميع الجهات الحكومية بعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها ترتيب أعباء مالية إضافية على الدولة مع تكليف لجنة الشؤون الاقتصادية بمتابعة خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي الواردة في برنامج الاستدامة.

يأتي هذا في وقت اعلنت فيه وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل ان العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020-2021) يقدر بنحو 9?2 مليارات دينار.

وقالت العقيل في مؤتمر صحافي خاص للاعلان عن موازنة (2020-2021) ان اجمالي المصروفات للسنة المالية المقبلة يقدر بنحو 22?5 مليار دينار على اساس متوسط سعر مقدر بنحو 55 دولاراً لبرميل النفط الكويتي.

واوضحت ان جملة الايرادات المتوقعة خلال موازنة (2020-2021) تقدر بنحو 14?8 مليار دينار منها نحو 12?9 مليار دينار ايرادات نفطية في حين بلغت الايرادات غير النفطية 1?87 مليار دينار. وأكدت العقيل ان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية (2020-2021) حافظ على سقف المصروفات عند 22?5 مليار دينار للعام الثاني على التوالي وذلك بعد اعتماده من قبل مجلس الوزراء بغرض استصدار المرسوم اللازم وارساله الى مجلس الأمة لاقراره. وافادت ان العجز المالي المتوقع في موازنة (2020-2021) يرجع الى خفض الكويت لانتاجها النفطي تماشيا مع قرارات منظمة البلدان المصدرة للبترول «اوبك» وانخفاض اسعار النفط. وذكرت ان نقطة التعادل في موازنة (2020-2021) بعد استقطاع 10 في المئة من الايرادات العامة لصالح صندوق الأجيال القادمة يبلغ 86 دولارا للبرميل. واوضحت ان مشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة يهدف الى تأصيل نهج التحكم بالمصروفات وترشيدها، مؤكدة انه نتاج ورش العمل التي عقدتها وزارة المالية مع الجهات خلال شهري اكتوبر ونوفمبر الماضيين بعد ان تم رفض الميزانية التقديرية الأولى البالغة 27?7 مليار دينار. واضافت ان مشروع الموازنة الجديد يحتوى على مبلغ 390 مليون دينار لتسوية عهد سابقة وذلك بناء على جدول الدفع المتفق عليه مع مجلس الأمة. وعن المصروفات في موازنة (2020-2021) قالت العقيل ان المرتبات والدعوم تشكل 71 في المئة بواقع 12 مليار دينار للمرتبات و3?9 مليارات دينار للدعوم، في حين ان بلغت المصروفات الرأسمالية 16 في المئة و13 في المئة مصروفات اخرى. من ناحية ثانية كشفت العقيل عن ان هناك قانوناً يدرس في مجلس الأمة لاعادة النظر في الأجور والمرتبات لتخفيف العبء عن الحكومة داعية مجلس الأمة بضرورة اقرار القانون لخلق فرص للكويتيين بالقطاع الخاص. وأشارت الوزيرة في ردها على سؤال لـ «النهار» خلال المؤتمر الصحافي الذي اعلنت فيه ملامح الميزانية الجديدة للعام المالي المقبل 2020/2021 حول فتح المزيد من الفرص لتوظيف الكويتيين بالقطاع الخاص في الموازنة الجديدة، بأن هناك توجهاً حكومياً لتشجيع الكويتيين للعمل في القطاع الخاص كونه شريكاً للدولة لتنويع مصادر الدخل.