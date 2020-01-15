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مشعل الجابر تسلم مهام عمله محافظاً للفروانية


استقبل سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان امس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح حيث قدم لسموه محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر العبدالله وذلك بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد. كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ومحافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر العبدالله. وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد التقى في قصر بيان امس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ومحافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر العبدالله.


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