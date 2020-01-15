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أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الانباء الكويتية «كونا» الشيخ مبارك الدعيج انه احال موضوع «الاختراق» الذي تعرض له حساب الوكالة على «تويتر» الاربعاء الماضي إلى النيابة العامة لاجراء تحقيق عادل وشفاف تجاه هذه السابقة التي تستهدف النيل من سمعة ومكانة «كونا» ومصداقيتها ودورها الاعلامي.

واشار الدعيج في بيان صحافي امس الى ان «كونا» لن تسمح مطلقا بأي تجاوز أو انحراف أو خطأ يسيء أو يضر بمصداقيتها ولن تتهاون في محاسبة المخطئ مهما كان. وأكد التزام «كونا» التام بمسؤولياتها الوطنية واستمرار دورها الرائد في دعم الجهود والانجازات التي تحققها الكويت ومساندة مواقفها الثابتة المشهودة تجاه مختلف القضايا الاقليمية والدولية والعمل على تعزيز سياستها الحكيمة وتوطيد علاقاتها الدولية واعلاء مكانتها في العالم.

وأشار الدعيج في بيانه إلى التقرير الذي بثته الوكالة يوم الجمعة الموافق 3 يناير الحالي حول مقتل مسؤول عسكري إيراني والذي اثار لغطا شعبيا وقال انه اصدر تعليماته في الحال بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابساته وتحديد المسؤولية القانونية عن الخطأ الذي تسبب في ذلك. وقال انه تم رفع نتائج التحقيق الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، مؤكدا تقديره الكبير له على دعمه المتواصل لـ «كونا» ومتابعة ومساندة جهودها المستمرة من اجل اداء رسالتها الاعلامية بالشكل الذي يلبي تطلعات المواطنين ويليق بمكانة الكويت ودورها الاقليمي والدولي.