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كشف مقرر اللجنة التعليمية خليل ابل عن عزم اللجنة حسم التعديلات المقترحة على قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر بعد شهر من الان، لافتا الى انها تتمحور حول الغاء احكام السجن على ابداء الرأي ما عدا عقوبة تشغيل قناة اعلامية بلا ترخيص.

وقال ابل في تصريح صحافي امس انه ستتم مقارنة هذه التعديلات مع قانون الجزاء، على ان يحسم الامر في منتصف شهر فبراير المقبل بعد سماع الرأي الحكومي. وذكر ان اللجنة ستدعو الاعلاميين للاستماع الى رأيهم بتعديل قانون المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، وبالأخص قضية المحظورات والتجاوز، كمعاقبة القناة الاعلامية ومديرها ومقدم البرنامج فيما لو تم الاساءة.

واوضح ان اللجنة لم تتسلم موقف الحكومة من موضوع حماية النشء في الاعلام المرئي، مبينا عزم اللجنة على دعوة وزارة الاعلام لمناقشتها في تعديل قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع لاسيما ما يتعلق في معاقبة القناة اذا خالف الضيف القانون. من جانب اخر، تقدم ابل باقتراح برلماني تلتزم من خلاله وزارة التعليم العالي بتعديل لائحة البعثات الدراسية الخارجية لتشمل حق الطالب (القاصر) تحت سن (18) المبتعث للدراسة بالخارج من مرافقة ولي امره او معيله او الوصي عليه لحين بلوغه سن (18 عاماً) وتتحمل الوزارة تكاليف المرافق للطالب القاصرمن سفر واقامة ومعيشة وضمان صحي، نظراً للحاجة الى ترتيب مسكن للطالب وتأمين مستلزماته الشخصية والتوقيع على المعاملات والعقود والمستندات اللازمة للاقامة في الخارج وفي الجامعة المبتعث اليها، كما يتضمن تعديل لائحة البعثات بحق الطلبة المتزوجين خريجي الثانوية العامة الحاصلين على بعثة دراسية بالخارج مرافقة من تشمله البعثة الدراسية مراعاة للحاجة الانسانية والظروف الاجتماعية في حال وافق اي من الزوجين على مرافقة المبتعث، وتتكفل الوزارة بتحمل تكاليف السفر والاقامة والمعيشة والضمان الصحي للمرافق. من جانبه تقدم النائب اسامة الشاهين باقتراح برلماني لتثمين القطع السكنية في السالمية وجليب الشيوخ بالمخطط الهيكلي الرابع للدولة، سيما انها تقع بين اهم معالم الكويت وهي المطار وستاد جابر والمدينة الجامعية، ولكونها من المناطق التي تعاني من ازدحام شديد بسبب كثرة العزاب والمباني العشوائية، وضعف في البنية التحتية لها، وهناك قطع سكنية يسكنها مواطنون يعانون من عشوائية المنطقة.