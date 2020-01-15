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بيروت- الوكالات: عاد المتظاهرون مجدداً إلى الشوارع امس في عدد من المناطق اللبنانية احتجاجاً على تعثّر تشكيل حكومة وازدياد حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية، بعد ثلاثة أشهر من انطلاق تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية وفيما اعترف الرئيس اللبناني ميشال عون أن «عراقيل» تحول دون تشكيل حكومة جديدة في البلاد فقد حذرت جمعية المصارف من «وضع خطير» ينذر بالوصول إلى مرحلة تضطر فيها إلى إغلاق البنوك.

وجدد المتظاهرون اللبنانيون امس تحركاتهم في الشارع مع قطع عدد من الطرق الرئيسة في مختلف المناطق في يوم اطلقوا عليه اسم «يوم الغضب» بعد 90 يوما من انطلاق التظاهرات الاحتجاجية في 17 أكتوبر الماضي. وذكرت غرفة التحكم المروري التابعة لوزارة الداخلية ان عددا من الطرق قطعت في مدينة طرابلس ومنطقة عكار شمالا والطريق السريع عند مدينة جونية وفي منطقة الجديدة شمال العاصمة بيروت. واضافت ان المحتجين قطعوا طرقا في مدينة زحلة وبعض بلدات منطقة البقاع شرق لبنان والطريق الرئيس عند مدخل بيروت الشرقي في منطقة فرن الشباك الى جانب قطع الطريق عند المدينة الرياضية مدخل بيروت الجنوبي الذي أدى الى زحمة سير «خانقة». وشهدت تحركات اليوم مشاركة كبيرة من طلاب المدارس ورفع الاعلام اللبنانية وشعارات مطالبة بالتحرك السريع لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية وعمد المتظاهرون في اكثر من منطقة الى حرق الإطارات لقطع الطرق. وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد كلف د. حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة عقب الاستشارات النيابية الملزمة التي جرت في 19 ديسمبر الماضي بعد استقالة حكومة سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي تحت ضغط التظاهرات الشعبية. وكشف عون امس أن «بعض العراقيل» حالت دون إعلان تشكيل حكومة جديدة خلال الأسبوع الماضي. وقال في كلمة القاها امام اعضاء السلك الدبلوماسي ومديري المنظمات الدولية الذين استقبلهم في القصر الجمهوري ببيروت «لقد كانت ولادة الحكومة منتظرة خلال الاسبوع الماضي ولكن بعض العراقيل حالت دون ذلك». مشيرا الى ان تضافر عوامل عدة خارجية وداخلية أدت الى «اسوأ ازمة اقتصادية ومالية واجتماعية» تضرب بلاده. وحذر من ان «محاولات استغلال بعض القوى السياسية للتحركات الشعبية أدت الى تشتت بعضها وإغراقها في راديكالية رافضة وأفقدتها الوحدة التي انطلقت منها للمطالبة بإحداث التغيير كذلك نمط الإشاعات المعتمد من بعض (وسائل) الإعلام وبعض المتظاهرين حرف بعض الحراك عن تحديد مكامن الفساد الحقيقي وصانعيه بصورة صحيحة» ولفت الرئيس اللبناني الى وجود مؤشرات ايجابية متوقعة مع بدء اعمال التنقيب عن الثروة الطبيعية في المياه الإقليمية. وفي مؤشر على تفاقم الازمة قالت جمعية المصارف اللبنانية، امس إنها في وضع خطير، ولا يمكنها الاستمرار من دون سلطة تنفيذية، وقد تصل إلى مرحلة تضطر فيها إلى الإغلاق. وكان رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير قد قال إنه من المرجح إعادة هيكلة الدين السيادي للبنان بطريقة لا تضر بالاقتصاد ولا بالمودعين، مضيفا أنه سيجري الدفع للدائنين الأجانب، حسبما نقلت عنه وكالة رويترز. وتقترب الليرة اللبنانية من خسارة نحو نصف قيمتها عملياً. ففيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار، لامس الدولار عتبة 2500 ليرة في السوق الموازية. وتفرض المصارف قيوداً مشددة على عمليات السحب بالدولار، وتشهد فروعها بشكل شبه يومي إشكالات يثيرها زبائن يريدون الحصول على أموالهم.