الأولى

كشف وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك الحريص انه يعمل على اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمحاربة الفساد والحد من انتشاره عبر استخدام الادوات الرقابية وتفعيل دور ادارة التفتيش والتدقيق. واضاف الحريص في تصريح صحافي عقب اجتماعه بقياديي وزارة (الخدمات) امس ان هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية لمحاربة الفساد والحد من انتشاره في المؤسسات الحكومية. واوضح ان تفعيل هذه الادارة جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (283) الذي نص على تكليف كل الجهات الحكومية بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق يتولى الاشراف والمتابعة على جميع الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة. وافاد ان هذه الادارة تقع تحت مسؤوليته المباشرة وسيتابع أعمالها عبر التقارير التي سترفع إليه بشكل دوري وتتضمن حالة المشاريع التنموية بالوزارة ونسبة انجازها وكذلك متابعة ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية بالدولة لمعالجتها ومحاسبة المقصرين في اداء المهام المنوطة بهم. وذكر الحريص ان الادارة ستعمل على التفتيش والتدقيق الاداري والمالي الخاص بأنشطة الوزارة كما ستتابع مدى التزام كل القطاعات والادارات بالوزارة بتنفيذ القرارات واللوائح والتعاميم الادارية. وشدد على كل العاملين بالوزارة من قياديين واشرافيين وموظفين بضرورة التعاون مع موظفي الادارة وتقديم كل ما يلزم نحو تسهيل مهامها لانجاز الأعمال المطلوب تنفيذها وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة.