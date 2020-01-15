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عواصم – الوكالات: اطلقت فرنسا وبريطانيا وألمانيا «آلية تسوية الخلافات» في الاتفاق النووي الايراني، لكنها قالت انها لن تنضم الى حملة «الضغوط القصوى» الاميركية ضد الجمهورية الاسلامية التي حذرت بدورها الدول الاوروبية من «عواقب» تحركها في حين دخلت ازمة اسقاط طائرة الركاب الاوكرانية بصاروخ ايراني مرحلة جديدة مع اعلان طهران عن تنفيذ اول اعتقالات قضائية.

في مسعى لإلزام طهران بالعودة إلى احترام تعهداتها وفق الاتفاق النووي أعلن وزراء خارجية الدول الاوروبية الاطراف في الاتفاق تفعيل «آلية تسوية النزاعات». وقال وزراء الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب «نعمل بنيّة حسنة والهدف الأساسي هو الحفاظ على الاتفاق مع أمل صادق بالتوصل إلى حلّ للخروج من المأزق بواسطة الحوار الدبلوماسي البناء، مع البقاء في إطاره». لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعرب امس عن استعداده لاستبدال الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بنصّ آخر جديد يريده دونالد ترامب، معتبراً أن الرئيس الأميركي «مفاوض ممتاز». وقال الوزراء في بيان مشترك إن «دولنا الثلاث لا تنضمّ إلى الحملة الهادفة إلى ممارسة ضغوط قصوى على إيران» ملمحين بذلك إلى عدم رغبتهم في اتباع سياسة العقوبات التي تنتهجها الولايات المتحدة. في المقابل حذرت إيران برلين ولندن وباريس من «عواقب قرارها» إطلاق آلية التسوية وقالت الخارجية الإيرانية في بيان «بالطبع، إذا حاول الأوروبيون...إساءة استخدام (هذه الآلية) فعليهم أن يكونوا أيضاً مستعدين لتحمل العواقب، التي سبق أن قمنا بإخطارهم بها». وقد يؤدي إطلاق آلية تسوية الخلافات التي هددت بها باريس منذ أسابيع عدة، في نهاية المطاف إلى فرض عقوبات من جانب الأمم المتحدة. إلا أن الأوروبيين لا يريدون «تسريع الانتقال» إلى عقوبات إنما ممارسة ضغوط على إيران لإنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015 والذي يحدّ من برنامج إيران النووي، كما ذكرت مصادر في باريس. من جهة ثانية أعلنت إيران امس انها قامت بأول اعتقالات في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران الأسبوع الماضي بعد ليلة ثالثة من الاحتجاجات الغاضبة بسبب الكارثة. وأسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخ بعيد إقلاعها الأربعاء ما أدى الى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها. وقال الناطق باسم السلطة القضائية غلام حسين اسماعيلي «أجريت تحقيقات واسعة وتمّ اعتقال بعض الأشخاص».ويأتي ذلك بعيد إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران ستعاقب كل المسؤولين عن إسقاط الطائرة في كارثة أثارت تظاهرات غاضبة في عدد من المدن الايرانية.