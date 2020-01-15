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اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برنامج عمل الحكومة وأرسله إلى مجلس الأمة تنفيذا للمادة (98) من الدستور.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم ان البرنامج الحكومي الذي أخذ بعين الاعتبار المدة الدستورية المتبقية لانتهاء الفصل التشريعي الـ15 يقوم على ثلاثة محاور أساسية «مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة» و«استكمال برنامج التحول الرقمي والالكتروني للخدمات الحكومية» و«خارطة طريق لتطوير الادارة الحكومية». واضاف ان البرنامج يتضمن الاستمرارية في تنفيذ ومتابعة المشاريع التنموية للدولة في المواعيد الزمنية المحددة، موضحا أنه يأتي ضمن الإطار العام الذي تتخذه الحكومة نهجا لها في توجيه عمل وزارات الدولة والجهات الحكومية جميعا.