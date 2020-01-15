الأولى

في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة الشؤون التعليمية عقد اجتماع طارئ لبحث حادثة تسريب اختبارات الثانوية العامة، وجه وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود هلال الحربي بتشكيل لجنة عاجلة لبحث وتقصي الملابسات التي شهدتها اختبارات الصف الثاني عشر، على أن تقدم تقريرها خلال 30 يوماً وذلك في اقرار منها على حدوث الواقعة.

وذكرت وزارة التربية في بيان لها امس بأن اللجنة ستختص كذلك باعادة تقييم آليات توزيع الاختبارات على المدارس، وتحديد مكامن الخلل، بالاضافة الى تحديث آليات العمل لضمان سرية الاختبارات. واكدت الوزارة حرصها على تلافي جميع الملاحظات التي قد تؤثر على سير الاختبارات، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الخارجين عن اللوائح المنظمة للعمل. من جانب آخر قال مقرر اللجنة التعليمية البرلمانية النائب خليل أبل ان اللجنة قررت دعوة وزير التربية وممثلي الخدمة المدنية لحسم كادر شؤون الطلبة في وزارة التربية، مشيرا الى أن اللجنة ستناقش خلال الاجتماع المرتقب بوزير التربية التجاوزات في التعيينات ببعض الوظائف الاشرافية. وزاد أبل «على ما يبدو هناك تسريبات حقيقية للاختبارات في وزارة التربية» وعلى ضوء ذلك قررت اللجنة الدعوة لاجتماع طارئ للالتقاء بالمسؤولين في الوزارة لمناقشة هذا الأمر.