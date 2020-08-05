سمو نائب الأمير تلقى برقيتين من رئيسي كوبا وغينيا بيساو

أول النهار

تلقى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقية من الرئيس ميغيل دياز كانل رئيس جمهورية كوبا الصديقة اطمأن خلالها على صحة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، كما عبر فيها باسمه وباسم حكومة وشعب جمهورية كوبا عن خالص التمنيات لسموه بموفور الصحة وتمام العافية.

وقد بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية شكر جوابية أعرب فيها عن شكره على ما أبداه من مشاعر طيبة وتمنيات صادقة راجيا سموه له دوام الصحة والعافية.

وتلقى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقية من الرئيس الجنرال عمرو سيسوكو امبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو اطمأن خلالها على صحة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية.

وقد بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية شكر جوابية أعرب فيها عن شكره على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق التمنيات، راجيا سموه له وافر الصحة والعافية.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة ضمنها خالص تعازي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتعازي سموه بضحايا الأمطار الغزيرة التي هطلت على بعض ولايات البلاد، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يمكن المسؤولين في البلد الشقيق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

