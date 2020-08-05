مركز المسؤولية المجتمعية يعقِّم الجمعيات التعاونية مجاناً

أول النهار

قام اتحاد الجمعيات التعاونية بتوقيع بروتوكول تعاون مع مركز المسؤولية المجتمعية برئاسة الشيخة انتصار المحمد وذلك لتعقيم الجمعيات التعاونية بالمجان باستخدام منتجات عالية الجودة ومطابقة للمواصفات العالمية وحاصلة على موافقات وزارة الصحة، وقد انطلقت امس هذه المبادرة من جمعية الرميثية التعاونية قطعة 11.

وثمن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية فهد الكشتي هذه المبادرة الطيبة والتي ليست بغريبة على أسرة الصباح، وأكد اهمية هذه المبادرة في هذا الوقت الصعب لمحاربة فيروس كورونا وحماية المواطنين والمقيمين من انتشار هذه الفيروس.

وبدورها أكدت الشيخة انتصار أن ما يقوم به مركز المسؤولية المجتمعية هو واجب وطني ويجب على الجميع أن يقفوا جنبا إلى جنب مع الحكومة ومؤسسات الدولة للقضاء على هذا الوباء، وذكرت أن هذه المبادرة جاءت بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية والجمعيات التعاونية لما لهذا القطاع الحيوي من أهمية ومسؤولية مجتمعية وما يقوم به من دور جبار في توفير السلع والخدمات للمواطنين والمقيمين والحفاظ على الأمن الغذائي في دولة الكويت.

وتوجه رئيس وأعضاء اتحاد الجمعيات بالشكر للشيخة انتصار الصباح وجميع العاملين في مركز المسؤولية المجتمعية على الدور الوطني الذي يقومون به لخدمة المواطنين والمقيمين في الكويت، كما اكد ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتعليمات وزارة الصحة وجميع الاجراءات الصحية والوقائية بتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات وغسل وتعقيم اليدين باستمرار، حتى نتجاوز معاً هذه الأزمة، وينخفض عدد الاصابات إلى صفر وتنتهي هذه الأزمة بإذن الله.

