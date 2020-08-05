الخالد عن طلب مناقشة «أزمة كورونا»: سنتحدث عما أخطأنا به وعما قد نخطئ به

الأولى

جدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد التطمين بشأن صحة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، حيث اكد ان صحة سموه في تحسن ملحوظ ولله الحمد، سائلا الله ان يمن على سموه بالشفاء العاجل والعودة قريبا الى البلاد.

وقال الخالد في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة العادية امس: قبل يومين مرت الذكرى الأليمة الـ 30 للاحتلال العراقي الغاشم حيث كان للكويتيين كلمة وعبرة في التماسك والاتحاد لتجاوز جميع الصعاب و«معنا اشقاؤنا وأصدقاؤنا وشبكة علاقاتنا من دول العالم».

وفي سياق آخر اكد سموه الاستعداد وجاهزية الحكومة لمناقشة اجراءاتها لمواجهة ازمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، معربا عن الاستغراب لمناقشة النواب هذا الأمر ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رغم ادراج طلب مناقشة بهذا الشأن على جدول اعمال الجلسة.

وذكر ان الحكومة قامت بالاستعداد والتجهيز لهذه الجلسة التي طلبها النواب من مدة وحضرت الحكومة ومعها كل معلوماتها وعلى امل اعطاء الفرصة لها لشرح اجراءاتها بوضوح وشفافية. وأضاف «سنتحدث عما اخطأنا به وعما قد نخطئ به وعما لا نعرفه وما سنتعرف عليه وما سنتغلب عليه بكل وضوح فجميعكم تعلمون ان العالم بأجمعه يتعامل مع ازمة صحية لا يعلم مداها الى اين الا المولى عز وجل».

وبين ان الحكومة مستعدة وفق امكانياتها وقدراتها للقيام بالاجراءات المطلوبة ومناقشة مجلس الأمة بجميع الأمور للاستفادة من الملاحظات النيابية. وقال «طالما نحن بشر فبالتأكيد سنرتكب اخطاء وسنراجعها ولن نكابر وسنعترف بأننا من خلال ادارتنا لأزمة صحية مثل هذه سنخطئ ثم نخطئ ثم نخطئ لكن لن نكابر وسنتلمس الطريق ونقوم بالتعديل قدر المستطاع ونواجه ونتحمل مسؤولياتنا». وأوضح ان ملف الأزمة الصحية فتح على الحكومة ملفات اخرى وستتعامل معها دون تغافل وستبذل كل ما تستطيع لاغلاق جميع الملفات المرتبطة بالأزمة.

وقال ان الحكومة على استعداد للعمل مع مجلس الأمة وتحمل المسؤولية بكل تبعاتها ولن تمتنع عن عرض جميع الاجراءات لمجلس الأمة والشعب الكويتي ومناقشتها.

ووافق مجلس الامة امس على رسالة تقضي بمراجعة مجلس الوزراء قرارات منح مكافآت مالية للعاملين بالصفوف الأمامية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والنظر فيها لتشمل كل من عمل خلال الأزمة ومساواتهم مع الفئات المشمولة بالقرار كما وافق المجلس ايضا على تكليف لجنة تنمية الموارد البشرية اعداد تقرير بشأن ضوابط وتقييم القياديين في الدولة، على ان تقدم تقريرها خلال مدة لا تتجاوز شهرًا.