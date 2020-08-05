الحكومة تعرض على النواب تسجيلاً عن «الصندوق الماليزي»

الأولى

أثناء عرض مجلس الأمة في جلسته امس طلبا لمناقشة قضية الصندوق الماليزي قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات مبارك الحريص ان الحكومة دأبت على مد يد التعاون مع المجلس منذ تشكيلها.

وأحاط الحريص المجلس ببعض الامور بشأن الصندوق الماليزي، موضحا ان هناك تسجيلا تم تسريبه وهو مجتزأ ومرتبط بالتحقيقات، لافتا الى ان الحكومة علمت ان تسجيل التحريات تم تسريبه ومدته 4 ساعات، والموضوع محال الى النيابة، ونظرا لاحتمالات اساءة استعمال التسجيلات، فإن الحكومة تود عرض التسجيل كاملا على النواب للاستماع اليه من دون تجزئة او لجنة تحقيق برلمانية.

واوضح الحريص ان تسريب التسجيلات الان قد يفيد من يريد التملص من القضية، ونحن نود احالة التسجيل لاحدى اللجان. مضيفا نحن نعين النواب على طلب المناقشة، لكن وددنا التنويه بمسألة التسجيل المجتزأ من التحقيقات الذي قد يعيق مسار التحقيقات وهذا من اجل احالة الامر لاحدى لجان التحقيق.

وعقب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قائلا: غدا «اليوم» لدينا بند لمناقشة موضوع الصندوق الماليزي وفي موقعه نود ان تطرح كلمتك هذه لانه ليس موضعها الان.