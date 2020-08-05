حالات الشفاء كسرت حاجز الـ 60 ألفاً

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فيما كسرت حالات الشفاء من «كوفيد- 19» حاجز الـ 60 ألفا بتشافي 587 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 60326 حالة، أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 475 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 68774 حالة في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 465 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها. وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ 475 السابقة تضمنت

323 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 68 % و152 حالة لغير الكويتيين بنسبة 32%. وذكر أن الإصابات حسب المناطق الصحية توزعت بواقع 139 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و106 حالات في منطقة الفروانية الصحية و101 في منطقة الجهراء الصحية و67 حالة في منطقة حولي الصحية و63 حالة في منطقة العاصمة الصحية. وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 131 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7983 حالة. وأشار إلى أن مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 17 شخصا على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي. وأفاد أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 2452 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 514051 فحصا.