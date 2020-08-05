«النجاة»: 3 مواقع دعوية للتعريف بالإسلام

وطن النهار

قال مدير لجنة الدعوة الإلكترونية التابعة لجمعية النجاة الخيرية عبدالله الدوسري: حرصت اللجنة على استثمار العشر الاول من ذي الحجة بما يعود بالخير على المتبرعين والمستفيدين، فقامت اللجنة بحملة استهدفت كفالة عدد 3 مواقع دعوية إسلامية متخصصة، ولاقت الحملة تفاعلاً مميزاً من أهل الخير.

وأضاف: تقدم المواقع الإلكترونية محتوى متميزا وموثوقا عن الإسلام والمسلمين، ويشرف عليها نخبة من دعاة اللجنة ذوي الخبرة الكبيرة في تعزيز جسور التواصل مع غير المسلمين، لافتا الى أن هذه المواقع الدعوية تعتمد على الطرح البنّاء للقضايا المعاصرة والتفاعل مع الأحداث الجارية من وجهة نظر إسلامية وسطية في عرض موقف الإسلام للآخر حول تلك القضايا. وأشار الدوسري إلى أن هذه المواقع تقدم محتواها التفاعلي على مدار الساعة، إذ تخصص اللجنة لكل موقع عدة حسابات على الشبكات الاجتماعية وتفتح الباب أمام الأسئلة والاستفسارات على الموقع الإلكتروني وتتابع بصورة مستمرة الردود على أسئلة واستفسارات المتابعين، وهو ما يزيد من قيمة وأهمية هذه المواقع ومحتواها الدعوي المتخصص. وختاماً تقدم الدوسري إلى جميع أهل الكويت ومتبرعي اللجنة بخالص الشكر، راجيا الله تعالى أن تكون هذه المواقع الدعوية سبباً في هداية الكثير من غير المسلمين للدين الحنيف.

من جانب آخر، أعلنت جمعية الرحمة العالمية عن تنفيذ مشروع الأضاحي داخل وخارج الكويت بناء على رغبة المتبرعين الكرام حيث قامت بذبح 1334 من البقر و11366 من الغنم خارج الكويت فيما قامت بذبح 320 أضحية داخل الكويت استطاعت من خلاله توفير لحوم الأضاحي لآلاف المستفيدين في عدد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية والأوروبية، إضافة إلى العمالة والأسر المتضررة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) داخل الكويت.

