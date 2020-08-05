«العدل»: 7 مراكز خدمة تستقبل المراجعين وفق مواعيد مُسبقة

وطن النهار

صرح وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التطوير الاداري ومراكز الخدمة الشيخ ضرار سعود المالك بعودة مباشرة العمل لاستقبال المراجعين بباقي مراكز الخدمة بوزارة العدل وعددها 7 مراكز وهي: «حكومة مول جليب الشيوخ- حكومة مول القرين- صباح الأحمد- اليرموك- الصديق- الأفنيوز- الرميثية» من اجمالي 13 مركزا، حيث باشرت العمل سابقا بالمرحلة الثانية في 6 مراكز وهي حكومة مول ببرج التحرير- صبحان- حكومة مول بالجهراء- حكومة مول جابر العلي- مبارك العبدالله- العارضية لتصبح جميع مراكز الخدمة قد باشرت عملها لاستقبال المراجعين وتقديم جميع خدماتها لهم وهي: «التوثيق- التسجيل العقاري- التوثيقات الشرعية- التنفيذ الجنائي - التنفيذ المدني- الاستعلام القضائي- الرسوم القضائية». وقال ان ذلك يأتي تماشيا مع المرحلة الثالثة للعودة التدريجية للحياة الطبيعية للعمل في الجهات الحكومية.

ونوه الى ان اوقات استقبال المراجعين من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، على ان يقوم المراجعون بتسجيل موعد للمراجعة بمراكز الخدمة على المنصة المركزية لادارة المواعيد الحكومية الالكترونية «متى» Meta.e.gov.kw.

واوضح الشيخ ضرار سعود المالك انه يتم استقبال كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بصفة خاصة من دون موعد، وذلك من خلال مكتب اولوية بمراكز الخدمة.. كما تم اطلاق خدمة الواتساب للتواصل والرد على استفسارات المراجعين على الرقم 22493402، ودعا المراجعين الى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الوقائية وذلك لسلامة الجميع.

