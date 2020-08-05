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بلدية حولي رصدت 5 تعديات على أملاك الدولة

جابر الشمري
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الأربعاء 05 أغسطس 2020

نفذت إدارة السلامة في فرع بلدية محافظة حولي جولات ميدانية في عموم المحافظة بهدف التأكد من سريان تراخيص التشوين للشركات والحد من استغلال أملاك الدولة.
وأوضح مدير إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة حولي فيصل العنزي ان الجولات التي نفذها المفتشون خلال تلك الجولات اسفرت عن توجيه 5 تنبيهات لعدد من الشركات تضمنت 3 تنبيهات لاستغلال أراضي أملاك الدولة وتنبيه لوجود انقاض، تنبيه لعدم وجود ترخيص لدى المقاول.
وأشار إلى إصدار 10 تقارير بالكشف على مواقع تشوين للتأكد من سريان تراخيص التشوين للشركات والحد من استغلال أملاك الدولة فضلا عن الكشف على مساح.
وأكد أن المفتشين بالإدارة يقومون باتخاذ جميع الإجراءات القانونية قبل تحرير المخالفة حيث يقومون بتوجيه إنذارات للشركات المخالفة وبعد انتهاء الفترة القانونية لوضع ملصق الإنذار يتم تحرير المخالفة.


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