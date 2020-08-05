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وطن النهار

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مها البغلي لزيادة حاويات النظافة على الشواطئ

عواطف خليفة
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الأربعاء 05 أغسطس 2020

قدمت عضو المجلس البلدي مها البغلي اقتراحا لتوفير المزيد من حاويات النظافة على الشواطئ حتى تتناسب مع اعداد المرتادين ومساحات الشواطئ وتشديد الرقابة على النظافة ومخالفة رمي النفايات في غير موقعها مع وضع لوحات ارشادية وتوعوية تدعو للمحافظة على البيئة البحرية ونظافة الشواطئ. واشارت البغلي الى انه مع توجه الكثير من المواطنين والمقيمين للخروج إلى الشواطئ للتنزه والترفيه، نحتاج الى تشديد الرقابة على نظافة الشواطئ ومخالفة رمي النفايات، مؤكدة ان اعداد حاويات النظافة الموجودة على الشواطئ قليلة بالنسبة لعدد مرتاديها من المواطنين والمقيمين، وللمحافظة على نظافة الشواطئ.


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