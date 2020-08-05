مها البغلي لزيادة حاويات النظافة على الشواطئ

وطن النهار

قدمت عضو المجلس البلدي مها البغلي اقتراحا لتوفير المزيد من حاويات النظافة على الشواطئ حتى تتناسب مع اعداد المرتادين ومساحات الشواطئ وتشديد الرقابة على النظافة ومخالفة رمي النفايات في غير موقعها مع وضع لوحات ارشادية وتوعوية تدعو للمحافظة على البيئة البحرية ونظافة الشواطئ. واشارت البغلي الى انه مع توجه الكثير من المواطنين والمقيمين للخروج إلى الشواطئ للتنزه والترفيه، نحتاج الى تشديد الرقابة على نظافة الشواطئ ومخالفة رمي النفايات، مؤكدة ان اعداد حاويات النظافة الموجودة على الشواطئ قليلة بالنسبة لعدد مرتاديها من المواطنين والمقيمين، وللمحافظة على نظافة الشواطئ.

