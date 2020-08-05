الخالد: نرتكب أخطاء ونراجعها ولن نكابر

وطن النهار

طمأن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أعضاء مجلس الأمة ان صحة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في «تحسن ملحوظ ولله الحمد» سائلا الله العلي القدير أن يمن على سموه بالشفاء العاجل والعودة قريبا إلى الكويت.

وقال الخالد في مداخلة له خلال جلسة مجلس الأمة العادية أمس: قبل يومين مرت الذكرى الأليمة الـ 30 للاحتلال العراقي الغاشم حيث كان للكويتيين كلمة وعبرة في التماسك والاتحاد لتجاوز جميع الصعاب و«معنا أشقاؤنا وأصدقاؤنا وشبكة علاقاتنا من دول العالم». وفي سياق آخر أكد سموه الاستعداد وجهوزية الحكومة لمناقشة إجراءاتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» معربا عن الاستغراب لمناقشة النواب هذا الأمر ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رغم إدراج طلب مناقشة بهذا الشأن على جدول أعمال الجلسة.

وذكر ان الحكومة قامت بالاستعداد والتجهيز لهذه الجلسة التي طلبها النواب من مدة وحضرت الحكومة ومعها كل معلوماتها وعلى أمل إعطاء الفرصة لها لشرح اجراءاتها بوضوح وشفافية.

وأضاف «سنتحدث عما أخطأنا به وعما قد نخطئ به وعما لا نعرفه وما سنتعرف عليه وما سنتغلب عليه بكل وضوح فجميعكم تعلمون ان العالم بأجمعه يتعامل مع أزمة صحية لا يعلم مداها إلى أين إلا المولى عز وجل».

وبين ان الحكومة مستعدة وفق امكاناتها وقدراتها للقيام بالإجراءات المطلوبة ومناقشة مجلس الأمة في جميع الأمور للاستفادة من الملاحظات النيابية.

وقال «طالما نحن بشر فبالتأكيد سنرتكب أخطاء وسنراجعها ولن نكابر وسنعترف بأننا من خلال إدارتنا لأزمة صحية مثل هذه سنخطئ ثم نخطئ ثم نخطئ لكن لن نكابر وسنتلمس الطريق ونقوم بالتعديل قدر المستطاع ونواجه ونتحمل مسؤولياتنا». وأوضح ان ملف الأزمة الصحية فتح على الحكومة ملفات أخرى وستتعامل معها دون تغافل وستبذل كل ما تستطيع لإغلاق كل الملفات المرتبطة بالأزمة. وقال ان الحكومة على استعداد للعمل مع مجلس الأمة وتحمل المسؤولية بكل تبعاتها ولن تمتنع عن عرض كل الإجراءات لمجلس الأمة والشعب الكويتي ومناقشتها. وانتقل مجلس الأمة لمناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير المالية براك الشيتان بصفته المقدم من النائب رياض العدساني بعد أن أبدى الوزير استعداده للمناقشة. وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباحا. بعد تعثر انعقادها في موعدها الاصلي لعدم اكتمال النصاب. ودعا الغانم الاعضاء الى المحافظة على الاحترازات الصحية طوال فترة انعقاد الجلسة. وتلا الامين العام علام الكندري اسماء الحضور والمعتذرين، ثم انتقل المجلس الى بند المصادقة على المضابط السابقة.

رياض العدساني: احد النواب التقط لنا صورة في الجلسة الماضية وكتب فيها انني متحالف مع نواب اخرين، وانا اقول له انت نائب فاسد وعليك شبهات الانتفاع من صفقات الاسهم، وانت صبي، ولا تتطاول في الاساءة للنواب بغرض التأثير على الاستجواب ودفاعك عن الوزير .. وانا اوقفك عند حدك، ولم يكن بودي ان اتطرق لهذا الموضوع لكن النائب محمد المطير يجب ايقافه عند حجمه الطبيعي.

المطير: ليس من عادتي الرد على، وكثر تعرضوا لي عبر المايك ومنهم سيء الذكر ولم ارد عليهم، اي شخص يتحدث علي داخل المجلس سأرد عليه، انت معروف عنك بالجنون.

العدساني: اكبر انت مهرج وفاسد،، احشم نفسك، وستبقى صبي وانا اوقفك عند حدك، ولا قيمة لك، واقول للصحافة ان كنتم بحاجة مصور ما فهذا النائب يمكنكم الاستعانة فيه.

وانتقل المجلس الى بند الاوراق والرسائل الواردة متضمنا 13 رسالة واردة جاءت كالتالي:

- رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها.

- رسالة من سمو نائب الأمير وولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لحضرة صاحب السمو أمير البلاد بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

- رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة إلى نهاية دور الانعقاد الحالي حتى يتسنى لها تقديم تقريرها عن «مدي سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (G 5) ومدى توفر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات».

- رسالة من رئيس لجنة الشباب والرياضة يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية وما يشوب عملية التفرغ الرياضي من تجاوزات، على أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال شهرين.

- رسالة من النائب يوسف الفضالة يطلب فيها مراجعة قرار مجلس الوزراء بمنح مكافآت مالية للعاملين بالصفوف الأمامية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والنظر فيه ليشمل كل من عمل خلال هذه الأزمة ومساواتهم مع الفئات المذكورة.

- رسالة من النائب محمد الدلال يطلب فيها تكليف لجنة تنمية الموارد البشرية بإعداد تقرير بشأن ضوابط وتقييم القياديين في الدولة، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال مدة لا تتجاوز شهر وقبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها منح اللجنة مهلة إضافية لمدة شهر حتى يتسنى لها تقديم تقريرها عن قضية المرور.

- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها منح اللجنة مهلة إضافية لمدة شهر حتى يتسنى لها تقديم تقريرها عن دراسة موضوع قرار وزارة الداخلية بإغلاق باب القيد في الانتخابات. - رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطلب فيها إحالة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رقم (??) عن الاقتراح بقانون المرفق بشأن تعديل قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية، إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للاختصاص وفقًا للمادة (??) من اللائحة الداخلية.

- رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة بالنيابة يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بإعداد تقرير متكامل بشأن مدى توافر الأمن الغذائي الزراعي والحيواني، على أن تقدم تقريرها خلال شهرين.

- رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة بالنيابة يطلب فيها إحالة الاقتراحين بقانونين المتعلقين برجال الإطفاء إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للاختصاص وفقًا للمادة (58) من اللائحة الداخلية.

- تقريرا الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترتين من 1 يناير ???? وحتى ?? مارس ????، ومن 1 أبريل ???? وحتى 30 يونيو ????، عملًا بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

علي الدقباسي: دون اصلاح نظامنا الانتخابي ككل، فإن الفساد سيستمر، فالصوت الواحد ومواعيد القيد وتجاهل مناطق حديثة كلها حرمت ايصال صوت الكويتيين الى قاعة عبدالله السالم، ونتمنى ان يكون التصويت للعسكريين وعبر البطاقة المدنية بشكل تلقائي عند بلوغ السن القانونية، ونريد اصلاحات عبر تعديل القاعدة الانتخابية وتوسيعها لايصال صوت الجميع، ونتمنى الشفاء لسمو الامير فكل الشعب يتضرع بالدعاء الى الله من اجل تعجيل شفائه لأميرنا، ودعوة للحكومة لحمل هذا البيرق الاصلاحي الانتخابي لتخفيض سن الناخب ايضا.

المزاج السياسي

عادل الدمخي: نسأل الله الشفاء العاجل لسمو الامير ونتمنى عودته لبلاده وشعبه، ونتمنى التوفيق لنائب الامير، وعقد الجلسات في ظل وجود الوباء يجعلنا امام وباء وقد تتكرر مثل هذه الجائحة ونريد منهجية واضحة لعقد الجلسات في ظل وجودها، وفي مايو اعتذرت الحكومة للظرف الصحي، وفي يونيو اتت رسالة من وزير الصحة تحذر من عقد الجلسة وعقدناها، وفي يوليو لم تعقد بسبب كتاب من الصحة، وانا اعلم كان من الاسباب لعدم عقدها كلمتي في الرسالة حول شبهة توظيف الظرف الصحي في المزاج السياسي، لذلك يجب ان تعقد الجلسات وفق ضوابط.

الغانم: اي رأي يحترم، لكن كنا نربأ فيك قول ان هناك شبهة مزاج سياسي، ونحن حضرنا الجلسات المذكورة، انما نتائج الفحوصات عاقت بعضها، ولو اننا لا نريد عقد الجلسات لما كنا وجهنا دعوات من الاساس وتوضيحي لازالة التشكيك في النوايا، واليوم عقدنا الجلسة بناء على النتائج، والمعايير هي ما يأتي من المراجع الصحية، والموضوع التقديري وبقرار من المجلس عبر الرئيس ومكتب المجلس، ومداخلتي من اجل التوضيح.

الدمخي: عفوا انا لمت الحكومة لعدم حضورها في احدى الجلسات، نحن نريد ان نجنب المجلس المقبل وما بعده، لان الموضوع يمسنا كلنا، لعدم عقد بعض الجلسات، ويجب ان يكون للمجلس موقف واضح، وان كان في الرسالة خدش يمكن التفاهم حولها وتغييرها.

الغانم: حاولنا التواصل معك لسماع وجهة نظرك وابدائها في اجتماع مكتب المجلس، وكل شيء كان واضحا فالمجلس هو من قرر كيف يتعامل كالموضوع، ونحن نرى نتائج الفحوصات ان استدعت عقد الجلسة من عدمها.

اختيار القياديين

محمد الدلال: نتمنى الشفاء العاجل لسمو الامير وعودته مشافى لوطنه وشعبه، قضية القياديين هي محورية في نجاح الادارة بالدولة وفي مختلف القضايا التعليمية والصحية والمالية والاقتصادية والسياسية وسواها، ومن يفشل الاعمال هم بعض القياديين، فكيف تم اختيارهم الا تتسائلون في كل سنة لماذا لا نجد استثمارات حقيقية ووجود قصور، ونعم توجد ضوابط لكنها غير محكمة بل ضعيفة وعلى اي اساس يختار العنصر المشارك في ادارة استثماراتنا في الخارج بالمكاتب الخارجية، وانا طلبت تقريراً سريعاً من لجنة تنمية الموارد البشرية ان كنا نريد التقدم فلندعم هذه الخطوة لان الادارة والقيادة هي مفتاح النجاح في الفترة المقبلة.

صالح عاشور: نبارك لسمو الامير وسمو ولي العهد عيد الاضحى المبارك والشعب الكويتي، ونتوجه بالدعاء الى الله بعودة سمو الامير الى وطنه وشعبه مشافى معافى، اما موضوع القرارات المتعلقة في موضوع كورونا والى الان الحكومة لم تنجح في متابعة الجائحة فالقرارات متغيرة مترددة، وخير مثال على ذلك المراحل الخمس التي خضعت للضغوط السياسية وان كانت الخطط على معايير سليمة لما خضعت للتغيير، وكذلك مسألة فتح المطار لدخول البلد شابه تردد من دخول الجميع ثم منع البعض، ثم استثناء بعض من البعض، ثم منع الجميع، ثم تغيير القرار، يعني منعناهم من الباب وسمحنا لهم من الشباك، لافتا الى ان وزير الصحة سوف يحمل المسؤولية السياسية عن كل قرارات الحكومة في التعامل مع جائحة كورونا بما فيها التعاقدات.

احمد الفضل: نتمنى العودة لسمو الامير بصحة وعافية باسرع وقت ممكن ونتضرع الى الله بالدعاء، ولا يساورنا شك في رسوخ اسرة الحكم في الكويت والشعب يقف حولها، ونحن في ظروف اقتصادية حرجة، وببداية الازمة صفقنا لكم انما قراراتكم وتعاقداتكم اللاحقة اساءتنا وغير مقبولة وعدم الالتفات للجانب الشعبي النفسي وعلى رئيس الحكومة اعادة الامر في الفريق الاقتصادي في مجلس الوزراء، ونحن في شفا حفر اقتصادية ان دخلناها فلن نخرج منها بسهولة، والفريق الاقتصادي تارك «القرعة ترعى» والاصطدام قريب ولا اهتمام بصغار المستثمرين، وتقدمنا باقتراحات وتوصيات ولم يؤخذ بها.

قرارات الحكومة

عبدالله الرومي: كل عام وانتم بخير والشعب وصاحب السمو ونسأل الله له الصحة والعافية وان يعيده معافى ليمارس اختصاصاته، ونشكر سمو نائب الأمير ولي العهد على برقيته ونسأل الله له التوفيق والمعونة، ونحن في ايام قريبة من ذكرى ايام الغزو العراقي ونتذكر بكل فخر شهداءنا الاحرار من اجل ان نجلس هنا اليوم وتعود الكويت ونشكر المجتمع الدولي الذي وقف معنا، وبكل اسف امام هذا العطاء الشعبي والتضحيات من اجل عودة البلد يقوم البعض بتخريب البلد بدليل السرقات والقضايا، وان كنا نشكر سمو رئيس الحكومة لكن مع الاسف حدثت التحركات بعد ضغوط ودور السلطة التنفيذية كان غائبا، وكنا معكم في بداية الازمة وصفقنا لكم لكن قرارات الفتح والاغلاق للمطار لا تصدر من حكومة بهذا الحجم لها مستشارون وطواقم في حين قراراتها وكأننا في بقالة وكل العالم يرصدنا، ولا يعقل من يتخذ القرارات ويجب دراسة تبعات القرارات من سلبيات وايجابيات وقراراتكم المقبلة يجب ان تدرس بعناية وانتم الان تفقدون ثقة الناس بكم، وبالبداية حزتم الثقة فلا تضيعونها لان الحكومات السابقة لم تحصل على الثقة الشعبية، ومع التقدير كنا نربأ بكم ان يحصل هذا بحكومة الكويت.

سعدون حماد: الرسالة المعنية بوقف القيد هي تعنى بسنة 2019 لا 2020، وانا تقدمت باقتراح بقانون لان يكون لك صوت داخل الدائرة واخر خارجها فلا داعي لتسجيل الناخب في الدائرة بل يكون عبر البطاقة المدنية بعنوانه السكني وبشكل تلقائي، ويجب ان تضاف المناطق المستبعدة من القيود الانتخابية، وان كانت بعيدة نحن نرحب باضافتها للدائرة الثالثة، وطالب حماد بإدراج المصابين المتطوعين بمكافآت كورونا وهذه مجموعة خدمت البلد ويجب مزاجاتهم.

الوزير مبارك الحريص: نحن استمعنا لاراء النواب المشاركين للحكومة في المسؤولية، والحكومة لم تغلق المطار بل هو يعمل منذ 1 اغسطس بطاقة 30%، وما حصل هو منع المقيمين من بعض الدول في دخول البلد، وهذا جرى بسبب المتابعة المستمرة للوضع الصحي، والعمل الحكومي يخضع للقصور والقرارات خاضعة للمراجعة ونحن لنا نهج مراجعة القرارات وتقييمها ومدى تحقق اهدافها، واي قرار يصدر الكل يعلم انه ازاء جائحة عالمية قد اربكت حكومات في العالم واي ارتباك يتم تصحيحة من اجل الصالح العام.

فتح المطار

الرومي: مع التقدير للاخ الحريص، يا ليتك الا ترد وشيء حصل والناس رأته وانتقدته، وانتم سمحتم لكل الناس ان تدخل، وردة الفعل من الناس هي التي الغت قراركم، وعيب ان الحكومة لا تدافع عن قرارها، وللاسف انتم فتحتم البلد للجميع، وكان يجب ان يكون الفتح مقنناً لدخول الكويت كالاطباء والممرضين، ونحن نعيب عليكم ان القرارات التي تصدر غير مدروسة التبعات، والرجوع في القرار معيب ولا نرضاه لكم، وانتم مرصودون من العالم ويقيمكم.

صالح عاشور: لا يمكن ان نثق ونعتمد على حكومة قراراتها غير مدروسة، حتى أميركا لا تستقبل الطلبة للدخول، ونحن نود فتحها لعمالة هامشية لا نريدها واخرجناها بمئات الالوف والان نريد ارجاعهم بابخس الاثمان.

الدلال: الاخ وزير الدولة الحريص اعطى كلام عام حول الازمة الكبيرة ولا قدرة على التعامل معها ووجوب التقدير، لكن في المقابل نحن بحاجة الشفافية من اجل يقدر الناس وتعرف مبررات قراراتكم، والشفافية تراجعت عما كانت عليه في بداية التعامل مع ازمة كورونا.

صفاء الهاشم: الوزير الحريص يتلاعب بالالفاظ، وانت فتحت المطار لكل الدول ثم منعت دولاً واستثناء دول ما، ووزير الصحة يقول ان الجائحة في توسع بالعالم.

رئيس الحكومة: عيدكم مبارك، مرت الذكرى الاليمة الثلاثون من الاحتلال، واطمأن المجلس عن صحة سموالامير وتحسنه الملحوظ ونسأل الله ان يمن عليه عليه الشفاء والعودة القريبة، وانا استغرب من المناقشات وامامنا طلب للمناقشة خاصة ونحن محضرين كل المعلومات والخطط والمبررات ونحن نتعامل باكثر من شفافية ومتجهزين للجلسة منذ وقت، ونحن نتعامل مع ازمة كبرى وعلى استعداد لها، ونحن بشر نرتكب اخطاء ونراجعها ونصححها ولا نكابر ونحن بشر وقد نخطئ، وملف الازمة الصحية فتح لنا ملفات يجب ان نتعامل معها وتسكير ولن نتغافل عنها، وانا ارجو عرض الطلب المقدم لاستعراض الاجراءات الحكومية في التعامل مع جائحة كورونا بعد الاستجوابات، ونحن مستعدون للتعاون مع المجلس.

ووافق المجلس على الرسائل رقم 4، 5 بمدة شهر، 6، 7 خلال شهر فقط، 8، 9، 10، 11، 12.

الصندوق الماليزي

الوزير مبارك الحريص: دأبت الحكومة على مد يد التعاون مع المجلس منذ تشكيلها، وتود الحكومة احاطة المجلس ببعض الامور المتعلقة في الصندوق الماليزي، ونحن نود التوضيح لان هناك تسجيلاً تم تسريبه الان وهو مجتزأ مرتبط بالتحقيقات، وعلمت الحكومة ان تسجيل التحريات تم تسريبه ومدتها 4 ساعات، والموضوع محال الى النيابة العامة، ونظرا لاحتمالات اساءة استعمال التسجيلات، فإن الحكومة تود عرض التسجيل كامل على النواب للاستماع اليه كاملا دون تجزئة او لجنة تحقيق برلمانية،

الغانم: غدا لدينا بند لمناقشة موضوع الصندوق الماليزي وفي موقعه نود ان تطرح كلمتك هذه لان الان ليس موضعها.

الوزير الحريص: تسريب التسجيلات الان قد تفيد من يريد التملص من القضية، ونحن نود احالة التسجيل لاحدى اللجان.

الرومي: نحن مقدمين طلب مناقشة، وعلى الحكومة ان تقدم بيان دواعي الحفظ للملف لمدة عامين، واسباب وتعيين الجهة التى حفظت، اما موضوع التسريب وما سواه هذه مسؤولياتكم.

الحريص: نحن نعين النواب على طلب المناقشة، لكن وددنا التنويه بمسألة التسجيل المجتزأ من التحقيقات والذي قد يعيق مسار التحقيقات وهذا من اجل احالة الامر لاحدى لجان التحقيق.

وانتقل المجلس الى بند كشف العرائض والشكاوى، وتلا الامين العام علام الكندري موجزاً بشأنها.

استجواب الشيتان

ووافق المجلس على بند الاحالات، واجل مناقشة بند الاسئلة الى الجلسة التالية (اليوم الاربعاء). ثم انتقل المجلس الى بند الاستجوابات، المدرج في اولا استجواب وزير المالية.

الغانم: في 30 يونيو وجه العضو العدساني استجواباً الى وزير المالية، وجرى ارسال استيضاح والرد عليه بذات اليوم، الان بالنسبة للمناقشة، فهل الوزير جاهز ام يطلب التأجيل، وارجو من الحضور الالتزام فالرئيس طلب اخراج من يتحدث بالجلسة او يبدي استحساناً او استهجاناً.

وزير المالية براك الشيتان: انا جاهز للمناقشة الان، واطلب الاذن من المجلس لدخول الفريق الفني.

العدساني: الوزير مع كل الاحترام والتقدير له، كثير من الوعود لم يفي بها، وهو لم يشرح خطته الاقتصادية انما نرى اخفاقات متتالية، والوضع المالي انعكس على التصنيف الائتماني وتعرضنا لهزتين، في ظل ادارة الوزير وقراراته وتردداته، وانخفض الاحتياطي العام، والوزير لم يستطع ان يورد 7 مليارات من القطاع النفطي، ووزير المالية متواضع جدا وتدرج من محسوبيات ولا يعرف تفاصيل وقواعد الميزانيات، ولم يخرج ويوضح خطته الاقتصادية في ظل الازمة، ونحن امام وزيرين يجب ألا توكل لهما مهام سياسية هو وزير المالية ووزير الصحة.

وقال: مارس الوزير تضليل الرأي العام. وبما أن للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، وانخفاض الصندوق السيادي الى 700 مليون يجعلنا امام وزير عاجز، وكان في الوزارة له وظيفة اطفاء المشاكل لتوضع فوق رأسه كالأوفست وسواه والان نحن نتورط فيه، والوزير يقول ان الوثيقة الاقتصادية لا تخصه بل هي منذ ما كانت الحقيبة بيد الوزير انس الصالح، بينما نراها الان مصدقة بتوقيعه، وهذا الوزير يريد الانتقائية والتمييز ويريد المساس برواتب الموظفين ويقدم طلبا براتب استثنائي وبأثر رجعي من التأمينات الاجتماعية، وقيمة الراتب الاستثنائي 3 الاف دينار فوق راتبه الوزاري، وبالصيف سوف يرفع الاسعار ويمس جيوب المواطنين وسيخلق طبقتين بين الشعب اذا عبر الاستجواب هذا، وانا قد اوقفت اكثر من وثيقة في مارس 2017 حين هددت انس الصالح حينها بالاستجواب، وحدثت الوزراء نايف الحجرف ومريم العقيل لايقاف الوثيقة وعدم زيادة الاسعار وإلا مواجهة الاستجواب فأوقفوها، والان يأتي الشيتان بها ويتبناها في مارس 2020 وليس لديه رؤى ويريد اقرار الدين العام ويريد الاقتراض العام من اجل صرف الرواتب وهذا انتحار اقتصادي، ولا توجد مشاريع مذكورة للصرف عليها، ونحن وضعنا له البدائل انما لم يتخذ قرارات وليس لديه مثل هذا الفكر واتجه مباشرة لجيب المواطنين والدين العام.

وبين: الوزير ضرب الوزير انس الصالح وادعى ان الوثيقة مسؤولية الصالح، وهذه حكومة غير متجانسة والوزير يود التملص من قراراته ولا يملك قدرة المواجهة والتبرير، ويود الانتقاص من حقوق المواطنين كالمكافآت التدريسية في الجامعة والتطبيقي والفنون المسرحية وانتقاص البعثات الخارجية، والوزراء يحصلون على مكافأة من سمو الامير سنويا بقيمة 100 الف دينار، وهو يريد الراتب الاستثنائي ايضا بـ 3 الاف دينار شهريا من التأمينات الاجتماعية، وكان يتصل بالنواب من اجل الوقوف معه ومؤازرته، وهو متستر على قضايا الفساد المالي، وهو اليوم القيام بمجزرة مالية على المتقاعدين، ويريد تخفيض مخصصات مرضى العلاج بالخارج، وهو وزير بلا رؤية ويوقع على كل ما يأتيه من المستشارين دون دراية ومعرفة، ويريد الغاء الدعومات على الوقود بالكويت بشكل مباشر بزيادة السعر وغير مباشرة من جانب التاجر الذي يود تعويض التكاليف الجديدة، ويريد خفض دعم الاندية الرياضية في حين انه جانب مهم من البنية الاقتصادية في الدول المحترمة، وهذا الوزير يضرب التعليم والصحة والرياضة دون توفير البدائل وتحسين الخدمات في الكويت، ثم يريد تطبيق ضرائب القيمة المضافة والانتقائية وهي اعباء سيتحملها المواطن لا التاجر كما يروج الوزير، وفي حين نريد تحفيز المواطنين للتوجه الى القطاع الخاص يذهب الوزير للمساس بدعم العمالة، ويريد ان يحمل المواطن تخلي الحكومة عن تحمل 5% من دعم التأمينات، ويريد تجميد الترقيات والزيادات السنوية عن الموظفين والمصيبة لديه وافدون في وزارة المالية لهم رواتب بحوالي الفين وثلاثة آلاف دينار.

شبهات الفساد

ولفت بقوله: الوزير عاجز عن إحالة شبهات الفساد التي في شركة المشروعات السياحية والهيئات المدرجة في حقيبته الوزارية، وهذا الوزير سوف يضر بالمواطنين ودخولهم ووفائهم بالتزاماتهم المالية وتحسن معيشتهم، وحتى حين اعتذر محافظ البنك المركزي عن الاستمرار في لجنة التحفيز لم يقم الوزير باستلامها لانه غير متمكن، وهل لدينا قناعة بأنه وزير إصلاحي، ومصلحة البلد فوق كل اعتبار ولا يمكن ان نسمح له ان يقودنا الى الهاوية.

واوضح العدساني: الوزير وعد وأخلف بكثير من الوعود من اجل عبور الاستجوابات، ومن تزويره للحقائق قال ان هذا استجواب الاستحواذ لانه يريد التشكيك فيني، بينما هو وقع في شر اعماله، وهو من وافق على الاستحواذ حين كان عضواً في بيت التمويل الكويتي وكان معنيا بقرار الوقف من مجلس الادارة، وهو اعاد كلام مجلس الادارة عن وقف الاستحواذ، إانما لم ينصف الرئيس التنفيذي المقال الذي طلب اعادة دراسة امر الاستحواذ، وعليه الاعتذار عن التدليس نحوي شخصيا، وحين ينعتني بالدولة العميقة فلو كان صحيحا لذهبت بهذه العميقة طالما كان مخالفا لقراراتها.

وبين: حتى في نظام الاستبدال تقلب في رأيه بأقل من يوم واحد، واخذ موقفاً مضاداً للتعديلات اللازمة لتوفيق النظام مع الشريعة الاسلامية، وواصل العمل بالنظام الربوي، وكل وعوده للمتقاعدين تبخرت وحرم شريحة من المواطنين من الاستفادة بشأنها، وتغييره المواقف والكلمات تحسب على الوزير، وهل يعقل ان يكون وزيراً بهذا المستوى المتدني بحقيبة المالية، وهذا وزير ينتظر الصيف فقط لتمرير ما يريد ويعطي وعوداً وشراء للوقت.

وقال: لا يجوز استمرار عضوية غرفة التجارة في لجنة استثمار مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والوزير لا يحرك ساكناً ولا منهجية من الوزير ازاء الاستثمارات.

رياض العدساني: الشيتان يقول إنني لا املك تفويضا من المواطنين مع أنني نائب أمثل الأمة وانت سقطت 3 مرات في الانتخابات. بس أنا راح أتصدى لك واطلع «خماجيرك».

«عرض شريط مرئي للوزير بشأن قضية «الايرباص»

العدساني: من القضايا المهمة قضية الايرباص والوزير يقول باستجوابه السابق إنه تم تشكيل لجنة تحقيق بالموضوع. وهناك 3.9 مليارات دولار رشاوى في قضية الايرباص بحسب ما ورد في الحكم البريطاني والوزير كان يضلل وعليه تقديم استقالته.

وزير المالية شكك في معلوماتي بشأن صندوق الموانئ وقال إنها غير صحيحة وصدر حكم أكد صحة كلامي، والوزير زعم ان المبالغ المستثمرة تم استردادها بالكامل ولكنه ناقض نفسه عندما أكد على أن الدعوى مازالت مقامة، كيف تقبل وزير مالية لم يسمع بقضية الصندوق الماليزي وكيف يطلع مجلس الوزراء على البلاغ ولا يطلعنا عليه في مجلس الأمة، بس ترى البلاغ عندي، والغريب انه لم يتم تحويل سوى ثلاثة أشخاص فقط الى النيابة.

وانتقلت المداولة الى الوزير براك الشيتان بعد عودة الجلسة الى الانعقاد

الوزير براك الشيتان: مازلت اتذكر إكليل الثقة الذي منحني اياه نواب الامة في الاستجواب السابق وهو تأكيد لثقة سمو امير البلاد وسأرد على كل المحاور في هذا الاستجواب،

وبشأن الوثيقة الاقتصادية فهي قد نوقشت في الاستجواب السابق وهي تمثل رؤية وزارة المالية وأحيلت الى مجلس الوزراء في مايو الماضي وهي مجرد افكار ولم ترسل الى مجلس الأمة. وما ارسل هي وثيقة تناقشها الحكومة وتحاسب عليها واهم اعتباراتها عدم التعرض لحقوق المواطنين وتعويضات العاملين وهذا ما انا مسؤول عنه وأتحاسب عليه. الوثيقة الاقتصادية خفضت الموازنة بقدر 1.4 مليار دينار، ومجلس الوزراء ومن خلال وزير المالية قدم ميزانية السنة المالية 2020/2021 وهي تناقش في لجنة الميزانيات ولم تتضمن أي مساس في المواطنين أو الموظفين وستقر الميزانية دون المساس بأي حقوق للموظفين ورواتبهم والدعومات وأعلن ذلك من خلال هذه المنصة. وأؤكد أن منهجية الحكومة هي عدم الاضرار بالمواطنين، والكل يعرف أن النفط هو المورد الوحيد للإيرادات وهو اليوم يعاني من انخفاض كبير ووزارة المالية تقدم كل الأفكار التي تعمل على معالجة هذه القضية. واؤكد عدم اتخاذ اي اجراءات بشأن ما عرض في الاستجواب عما يسمى بوثيقة الاصلاح ولم يصدر أي قرار يمس الدعومات أيضاً. واصلا لا توجد تعليمات أو تعاميم بشأن المساس في حقوق المواطنين حتى في ميزانية 21/22. واؤكد كوزير مالية أن اسهل بند في الوثيقة الاقتصادية يحتاج الى دراسة لا تقل عن 6 أشهر لإقراره وهذه ليست من مواضع الضرورة. وتتضمن جدولاً زمنياً للدراسة والتطبيق ومجمل التأثيرات الخاصة بجهات الدولة. فهناك 66 جهة حكومية تشارك في خطة التنمية بشأن الإيرادات غير النفطية.

واشار الى ان الحكومة تتجه الى تعديل قانون احتياطي الأجيال القادمة وقد أحالت مشروع القانون الى مجلس الأمة، متضمنا الموافقة على شراء أصول الاحتياطي العام من قبل احتياطي الأجيال القادمة.

وبشأن الدين العام فقد أرسل الى مجلس الأمة منذ 2017 وقد استجابت الحكومة لتعديلات المجلس وضمنتها بالقانون بشقيه السندات والصكوك وتم إرساله من جديد الى المجلس. ويعتبر الدين العام أحد الادوات المقترحة ويتم استخدامه في كل اقتصاديات العالم ومن ضمنها ايقاف استقطاع 10% لصندوق الأجيال القادمة ويسمح بالتحرك وفق الأدوات العالمية ومن خلال مختلف العملات العالمية حيث ممكن أن تتحول إلى إيرادات للدولة والاقتراض يكون محلياً وعالمياً ما سيدعم السوق المحلي.

ونحن على أتم الاستعداد لشرح ماهية الدين العام وأهدافه وانتظر الدعوة من مجلس الأمة أو لجانه المختصة لشرحه.

وبشأن نظام الاستبدال فانه بعد فتوى وزارة الاوقاف الجديدة عن الاستبدال أجرينا تعديلاً على المقترح السابق الذي رفض سابقاً من التأمينات وهو إنشاء شركة لـ «الاستبدال» تتوافق مع الشريعة الاسلامية وطرحنا كراسة خاصة بذلك. وجارٍ دراسة جدوى الاقتراح من خلال الاجراءات الرسمية.

وبشأن طلب بيت التمويل الكويتي للاستحواذ على البنك الاهلي المتحد في البحرين فقد وافق مجلس ادارة بنك الكويت المركزي عليه بعد ان خلصت الدراسات الى الأثر الإيجابي على هذا المشروع بتمويل المشاريع التنموية.

وبشأن ما ذكره النائب في قضية الإيرباص فإن منطوق الحكم النهائي لم يذكر اسم الحكومة او الخطوط الجوية الكويتية او مسؤوليها انما ذكر اسم الكويت في حيثيات الحكم فقط حيث إنها من المتعاملين مع الشركة فقط دون اتهام ومع ذلك كلفت بالتحقيق في القضية وإرسال التقرير الى لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الأمة. وهناك لجنة تحقيق وقد زودناها بحكم المحكمة البريطانية وتقرير مكتب مكافحة الاحتيال وغيرها من التقارير الرسمية بهذا الشأن. وأؤكد انني سأحيل نتائج التحقيق إلى النيابة وأطبق مقولة رئيس الوزراء لن نحمي فاسداً. وبشأن قضية مدير التأمينات السابق فقد تقدمت التأمينات الاجتماعية ببلاغ جديد للنيابة تتضمن شهادة اعتداء المدير على المال العام. اما بخصوص الصندوق الماليزي فمن خلال مهام بنك الكويت المركزي التفتيشية تأكد من جود إخطارات حول الصندوق الماليزي من خلال التعاون مع البنوك المحلية وقام البنك بدوره كاملاً في القضية من خلال وحدة التحريات المالية التي قامت بتحويل جميع الأسماء والحسابات التي توفرت لديها بشأن كل القضايا والمتهمين إلى النيابة العامة.

انتهى الوزير من مداولته

