رياض البغلي: قصور في إجراءات قضية والدي

وطن النهار

اليوم يصادف الذكرى الخامسة على اختفاء رجل الاعمال الكويتي محمد طاهر البغلي في رومانيا، في حادثة يلفها الغموض وتعتريها تفاصيل متشابكة لم يتم الوصول حتى هذه اللحظة للامساك بالخيط الاخير واكتشاف المصير النهائي للابن البار المختفي والذي شهدت كواليس القرية التي يسكن فيها آخر ظهور للبغلي وهو يتكئ على عكازه متجها للمصير المجهول والذي يأمل حتى اليوم اهله وذووه الذين يعتصرهم الالم بفقدانه واحبابه والكويتيون كافة ان يسفر هذا المصير عن خبر مفرح بظهور (ابو فهد) سليما معافى وعلى قيد الحياة، أو حتى افتراض اسوأ الاحتمالات بظهور نتائج غير سارة تفك لغز اختفائه وتختم ملف القضية بنتيجة صريحة ومنطقية، من خلال تدخل فريق رفيع المستوى يضم الجانب الكويتي وآخر يضم الجانب الروماني للوقوف على القضية بشكل جدي وصارم خاصة بعد ورود شكاوى بحق بعض قيادات الشرطة في براهوفا والتي ادت إلى اقالتهم وهي المحافظة التي تتبعها القرية التي كان يسكن فيها المفقود، وذلك بسبب القضية التي هزت اركان بوخارست وتناقلتها القنوات الرومانية نظرا لقتل وتقطيع احدى الفتيات بعد عدم التفاعل مع طلب نجدتها من الاتصال الاول، بما يشكك بالتقاعس والتواطؤ.

في هذا السياق، اجرت «النهار» حوارا مع رياض البغلي نجل المفقود محمد طاهر البغلي، الذي كشف عن وجود ثغرات تشوب ملف القضية حيث اتضح بالتحقيقات نقص بالاجراءات المطلوب اتباعها، مبينا انهم تقدموا بعدة طلبات لاعادة التحقيق بالقضية ولكن تم رفض هذه الطلبات.

واوضح انه في بداية الامر لم تتخذ الاجراءات الصحيحة لمتابعة القضية والاطلاع على تفاصيل التحقيقات، غير انه بعد توكيل مكتب محاماة بدت تنكشف بعض القصور، معربا عن امله باعادة التحقيق بالقضية لفك هذا الغموض، وهو ما اكدته المحامية بأنه من الممكن حل القضية بوقت اقصر وبسهولة.

واشار إلى انه من خلال التناوب بين اخوته والتواجد الدائم في رومانيا لمتابعة قضية اختفاء ابيهم لاحظوا بين فترة وأخرى تصريحات وقضايا تثار تبين الخلل لدى الشرطة الرومانية وخاصة بالمحافظات التي تقع خارج العاصمة بوخارست، موضحا انه خلال الخمس سنوات الماضية تولى حقيبة وزارة الداخلية الرومانية اكثر من 5 وزراء ووزيرة سابقة ذكرت بتصريحين لها بأن الوضع بشرطة براهوفا كارثي (وهي المحافظة التي تتبع لها قريتنا) وبتصريح آخر بأنه يوجد نقص كبير بالكوادر الأمنية، كما سمعوا كثيرا روايات تتحدث بشأن الفساد.

وطالب بضرورة ارسال وفد رفيع المستوى يضم اعضاء على دراية تامة بقضية اختفاء ابيه بما يسهم في زيادة الضغط الحكومي الكويتي على الجهات المعنية برومانيا لحثهم على بذل المزيد من الجهود، على ان يتولى هذا الوفد مهامه بشكل جاد وفعال، مشددا على اهمية نقل ملف القضية لمكتب النائب العام الروماني بالعاصمة بوخارست بدلا من نيابة فالين التابعة لها القرية مكان الاختفاء.

وقال: «نحن نؤمن بقضاء الله وقدره وبنفس الوقت ما زلنا متمسكين بأمل العثور على الوالد سالما معافى وليس على الله ببعيد، ووالدنا ترك فراغا كبيرا بغيابه لدى عائلته وجميع معارفه الصغير قبل الكبير، ونشعر بألم بغيابه بعيد عن اسرته والقلق عليه نظرا لكبر سنه واحتياجه لأدوية خاصة ورعاية، علما بأنه كانت علاقته ممتازة مع الجميع وليس له اعداء بالكويت أو خارجها، ونأمل بحل لغز اختفائه بأقرب وقت ممكن»، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

كشعور شخصي كابن ما احساسكم بشأن اختفاء الوالد؟

نحن نؤمن بقضاء الله وقدره وبنفس الوقت ما زلنا متمسكين بأمل العثور على الوالد سالما معافى وليس على الله ببعيد، ووالدنا ترك فراغا كبيرا بغيابه لدى عائلته وجميع معارفه الصغير قبل الكبير، ونشعر بألم بغيابه بعيدا عن اسرته والقلق عليه نظرا لكبر سنه واحتياجه لأدوية خاصة ورعاية، علما بأنه كانت علاقته ممتازة مع الجميع وليس له اعداء بالكويت أو خارجها، ونأمل بحل لغز اختفاؤه بأقرب وقت ممكن.

تتابعون مع الحكومة الرومانية قضية اختفاء والدكم، ما آخر الاتصالات والمستجدات التي تمت بهذا الشأن؟

من خلال تواجدنا برومانيا منذ يوم الاختفاء 5/8/2015 وحتى تاريخه باستمرار وبالتناوب مع اخواني (حيث كنت مع الوالد خلال رحلته الأخيرة لقضاء الاجازة الصيفية مع العائلة)، لمسنا اهتمام السلطات الرومانية المختصة في بداية الأمر ولعدة أشهر من خلال كثافة التحقيقات وعمليات البحث، ولكن للأسف لاحظنا الانخفاض التدريجي لهذا الاهتمام ووصل لحده الأدنى بالفترة الحالية، ونأمل ببذل المزيد من الجهود لحل لغز الاختفاء حيث نعتقد بأن القضية يسهل حلها.

هل تواصلتم بصفة شخصية مع اشخاص شاهدوا الوالد قبيل الاختفاء وخاصة بعد نزوله من الفندق في الساعة 1:30 من ظهر يوم الاختفاء لممارسة رياضة المشي كعادته؟

نعم، حصل ذلك منذ اليوم الأول كون القرية التي اعتدنا قضاء اجازتنا الصيفية بها مع الوالد كل سنة تقريبا منذ اكثر من 20 عاماً صغيرة وعدد سكانها لا يتجاوز 500 نسمة ونعرف الكثير منهم وخاصة القريبين من مقر اقامتنا ومنهم من شاهد الوالد بيوم الاختفاء، وقابلنا من شاهد الوالد قبيل الاختفاء وكذلك تم التحقيق معهم بواسطة الشرطة الرومانية وسماع شهاداتهم، علما بأن الوالد بالرغم من كبر سنه يوم الاختفاء 79 عاما الا انه يتمتع بذاكرة وشخصية قويتين ولكنه لا يتمكن من السير لمسافة طويلة ويكتفي بالمشي لمسافة 200 متر بحد اقصى والعودة، مع تكرار ذلك بفترات مختلفة خلال اليوم.

هناك من يتحدث عن صاحب البنسيون الذي دخل اليه الوالد ولم يظهر بعدها فهل تكلمتم معه بهذا الشأن علما بأن الوالد متواجد في رومانيا لسنوات طويلة؟

نعم، تحدثنا معه لأكثر من مرة وكذلك خضع لتحقيقات الشرطة الرومانية، ونحن لا نتهمه بصفة مباشرة ولكن نشك في روايته والذي ذكر بها بأن الوالد دخل البنسيون اثناء تواجده بالساحة الخارجية برفقة بعض النزلاء وطلب منه الوالد الصعود على الدرج المؤدي للجهة الخلفية للبنسيون والذي يبلغ عدد درجاته 166 درجة بالاضافة إلى وجود مساحة بعد الدرج مرتفعة نسبيا بأرض مليئة بالحشائش غير المعتنى بها ويصعب المشي بها وتؤدي للغابة حيث لا يوجد شيء مثير لاهتمام الوالد أو مكان معتاد للذهاب اليه في هذه المنطقة، علما بأنه لم يصعد هذا الدرج من قبل على الرغم من تواجده بالقرية كل صيف منذ سنوات طويلة.

يتواجد الوالد منذ سنوات طويلة بقرية كيا ويتعايش مع سكان القرية فكيف كانت علاقته معهم خلال لقائك بهم؟

كانت علاقتنا مع سكان القرية والوالد بالتحديد علاقة طيبة واحترام متبادل ويعرفونه بكنيته (أبوفهد) وينادونه بها، والجدير بالذكر ان الوالد علاقته طيبة مع الجميع سواء بالكويت أو خارجها، من خلال علاقاته الاجتماعية أو عمله التجاري وحريص باعطاء كل ذي حق حقه وقبل ان يطلبه صاحب الحق، وتعلمنا منه ذلك بالاضافة إلى تعلمنا منه حسن التعامل مع الآخرين مهما كان مستواه الاقتصادي أو الاجتماعي أو توجهه الديني وكان دائما يقول لنا عاملو الناس كما تحبون ان يعاملوكم وعاملوهم بانسانيتهم وليس بخلفياتهم الفكرية والاقتصادية المختلفة عنكم.

أعلنتم عن مكافأة مليون يورو لمن يدلي بمعلومات عن اختفاء الوالد فهل هذه المكافأة ما زالت موجودة؟

عرضنا مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي للعثور على الوالد وتمت زيادتها تدريجيا إلى ان وصلت إلى نصف مليون يورو، وبأحد المؤتمرات الصحافية الذي عقدناه في شهر اغسطس 2018 تمت زيادة المكافأة إلى مليون يورو على ان يتم ذلك خلال شهر واحد ثم يتم الابقاء على مكافأة نصف مليون يورو، وسبب ذلك حسب المختصين الذين نصحونا بذلك هو ان يكون ذلك تحفيز لمن لديه معلومات الاسراع بتقديمها وعدم التردد وكذلك لكي لا يعتقد من يملك معلومات مهمة اننا مستمرون بالتصاعد وينتظر ان ترتفع المكافأة اكثر وتتضاعف ومن ثم يتقدم للأدلاء بما لديه.

الفرنسي شبيه المفقود

هل هناك من حاول الاتصال بكم لاستغلال هذه المكافأة وما مدى صحة رواية هؤلاء؟

نعم، تم الاتصال بنا من اكثر من طرف ومن المتوقع ان يتم ذلك بكثافة خلال الفترة الأولى ويتناقص تدريجيا، وكان المتصلون على نوعين اولهما كان بحسن نية حيث كان من يتصل بنا قد شاهد بمكان ما من يشبه الوالد ويرشدنا عليه، وكان من ضمن المتصلين شخص ذكر بأنه قبل عدة ايام كان مقيما مع شخص بغرفة بمستشفى ولا يتكلم الرومانية وقضى معه يوم بنفس الغرفة وعند توجهنا مباشرة انا وأخي للمستشفى التي ذكرها وعند دخولنا الغرفة وجدنا الشخص المعني ما زال موجودا وتفاجأنا بالشبه الكبير بينه وبين الوالد واقشعرت ابداننا وكان فرنسي الجنسية، والنوع الثاني كان يعتقد بأنه مجرد تقديم معلومات وهمية يتمكن من الحصول على المكافأة وكانت الشرطة الرومانية ونحن نتحقق من جميع الاتصالات ولا نغفل حتى الغير منطقي منها.

ألاحظ شخصيا متابعة الكويت بقضية اختفاء الوالد فما آخر الاتصالات حسب علمكم بشأن هذه القضية؟

بالحقيقة لاحظنا اهتمام القيادة الكويتية بقضية الوالد منذ اليوم الأول للاختفاء وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير (ونتمنى له الشفاء العاجل وعودته للكويت سالما معافى) ومتابعته وسؤاله الشخصي مع من يلتقي بهم من رجال العائلة بمناسبات مختلفة، والاهتمام الحكومي لرئيس الوزراء من خلال وزارتي الخارجية والداخلية وما لمسناه من اهتمام رئيس الوزراء عندما كان وزيرا للخارجية ويحرص خلال لقاءاته مع وزير الخارجية الروماني بإثارة قضية اختفاء الوالد معهم بالمحافل المختلفة وكذلك اهتمام وزير الخارجية الحالي ولا ننسى الاهتمام الكبير لنائب وزير الخارجية خالد الجارالله واستقباله لنا عدة مرات للتشاور وبحث آخر المستجدات بما يخص قضية اختفاء والدنا ووعد بزيارة رومانيا برحلة خاصة لمناقشة القضية مع كبار المسؤولين الرومانيين، وكذلك نذكر اهتمام النائب الثاني وزير الداخلية السابق والحالي، ولقائنا مع وزير الداخلية السابق ومع وكيل الوزارة الفريق عصام النهام ومتابعتهم لقضية الوالد منذ الأيام الأولى للاختفاء، ولا اغفل اهتمام اهل الكويت ومن المقيمين كذلك وتفاعلهم والدعاء بالفرج لوالدنا مما خفف من معاناتنا.

على التواصل الرسمي ايضا هناك تواصل بين وزارتي العدل الكويتية والرومانية ممثلة بالنائبين العامين لهذه القضية فهل اطلعتم خلال تواجدكم برومانيا على آخر المستجدات القضائية؟

من خلال لقائنا لسعادة النائب العام المستشار ضرار العسعوسي وابداء اهتمامه بالقضية وافق على طلبنا بمخاطبة النائب العام الروماني لنقل ملف القضية لمكتب النائب العام الروماني بالعاصمة بوخارست بدلا من نيابة فالين التابعة لها القرية مكان الاختفاء، ولكن للأسف لم نتلق ردا بالموافقة حتى تاريخه على الرغم من مرور حوالي سنتين على هذا الطلب، علما بأننا كررنا هذا الطلب بكتاب رسمي من العائلة عند لقائنا برئيسة الوزراء الرومانية خلال زيارتها للكويت بشهر اكتوبر 2018.

كذلك على مستوى وزارة الداخلية هناك وفود امنية زارت رومانيا للمشاركة في حل لغز اختفاء الوالد فهل اطلعتم على آخر المستجدات؟

قامت وزارة الداخلية مشكورة بارسال 6 وفود امنية منذ الشهر الأول للاختفاء وحتى بداية عام 2018 تقريبا، وعقدت هذه الوفود لقاءات مع الشرطة الرومانية لمناقشة آخر المستجدات وبعد عدة لقاءات تبين لنا بأنه وحسب العرف المتبع لا يحق للوفود الأمنية الاطلاع على التحقيقات وملف القضية وكان يتم ذلك فقط بالمتابعة من خلال اللقاءات، وكنا نشعر بزيادة اهتمام الشرطة الرومانية بالقضية خلال تواجد الفرق الأمنية الكويتية في رومانيا، علما بأننا وبعد تعيين محامية تمكنت من الاطلاع على ملف القضية وأتضح لها وجود ثغرات بالتحقيقات ونقص بالاجراءات المطلوب اتباعها وتقدمنا بعدة طلبات لاعادة التحقيق بالقضية ولكن تم رفض هذه الطلبات، وما زلنا نأمل بإعادة التحقيق بالقضية لفك هذا الغموض، ونحن والمحامية نعلم بأن قضية الوالد كان من الممكن حلها بوقت اقصر وبسهولة نسبية.

ومن خلال تواجدنا الدائم في رومانيا لمتابعة قضية اختفاء الوالد وبالتناوب مع اخواني لاحظنا بين فترة وأخرى تصريحات وقضايا تثار تبين الخلل لدى الشرطة الرومانية وخاصة بالمحافظات التي تقع خارج العاصمة بوخارست وخلال خمس السنوات الماضية تولى حقيبة وزارة الداخلية الرومانية اكثر من 5 وزراء ووزيرة داخلية سابقة ذكرت بتصريحين لها بأن الوضع بشرطة براهوفا كارثي (وهي المحافظة التي تتبع لها قريتنا) وبتصريح آخر بأنه يوجد نقص كبير بالكوادر الأمنية، وسمعنا كثيرا روايات تتحدث بشأن الفساد.

كشعور شخصي كابن ما احساسكم بشأن اختفاء الوالد؟

نحن نؤمن بقضاء الله وقدره وبنفس الوقت ما زلنا متمسكين بأمل العثور على الوالد سالما معافى وليس على الله ببعيد، ووالدنا ترك فراغ كبير بغيابه لدى عائلته وجميع معارفه الصغير قبل الكبير، ونشعر بألم بغيابه بعيد عن اسرته والقلق عليه نظرا لكبر سنه واحتياجه لأدوية خاصة ورعاية، علما بأنه كانت علاقته ممتازة مع الجميع وليس له اعداء بالكويت أو خارجها، ونأمل بحل لغز اختفاؤه بأقرب وقت ممكن.

كلمة أخيرة؟

نشكر جريدة «النهار» ونشكركم لاهتمامكم بقضية اختفاء والدنا وتسليط الضوء عليها مما يسهم بزيادة الضغط الحكومي الكويتي على الجهات المعنية برومانيا لحثهم على بذل المزيد من الجهود.

