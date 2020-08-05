4 مليارات دينار عجز الموازنة في 4 أشهر

مال وأعمال

رغم الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها الجهات الحكومية لتدعيم سيولة الاحتياطي العام والمضي قدماً في برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تنتهجه الدولة للخروج من العجز المزمن للميزانية، إلا أن مصادر مطلعة لـ « النهار» كشفت عن بلوغ الايرادات العامة للدولة خلال فترة الـ 4 أشهر المنتهية من العام المالي الحالي 2020/2021 قد تراجعت بواقع 55 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بالغة 3 مليارات دينار مقابل 6.3 مليارات للفترة نفسها من العام الماضي.

ولفتت المصادر أن مصروفات الكويت خلال نفس الفترة تجاوزت 7 مليارات دينار، تنقسم إلى 5 مليارات دينار مصروفات فعلية و2 مليار دينار تمثل التزام أي في حكم المصروف، مقارنة بـ5.7 مليارات دينار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت إلى أن ميزانية العام الماضي حققت فائضاً خلال تلك الفترة بواقع 674.7 مليون دينار قبل خصم احتياطي الإجيال القادمة، مقابل عجز فعلي يصل إلى 4 مليارات دينار خلال العام المالي الحالي.

وبينت أن زيادة المصروفات جاءت بسبب جائحة كورونا، التي تسببت كذلك في تراجع أسعار النفط إلى متوسط 30 دولاراً خلال الشهور الأربعة المنقضية من عمر الميزانية، مضيفة أن الإيرادات انقسمت إلى 2.4 مليار دينار إيرادات نفطية وقرابة 600 ألف دينار إيرادات غير نفطية.

وتستهدف الحكومة خفض انفاقها العام بواقع 20 في المئة على الأقل، مع معالجة النقص الحاد في سيولة الاحتياطي العام عبر آليات عدة من بينها، نقل ملكية أصول صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة بواقع ملياري دينار، مع وقف استقطاع صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

كما تستهدف الحكومة وقف مكافآت القياديين والقضاء على مواطن الهدر في بعض البنود الخاصة بالميزانية مثل نفقات العلاج بالخارج، مع وضع آلية محكمة لتحصيل قرابة ملياري دينار تمثل ديوناً مستحقة للحكومة.

وفي سياق متصل، تستهدف الحكومة العمل على المضي قدماً في برنامجها الاصلاحي الذي يستهدف علاج الخلل الهيكلي والمالي في الميزانية بما يرفع من كفاءة المؤشرات المالية والتي تنعكس بشكل إيجابي على تحسين التصنيف السيادي للكويت.

