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مال وأعمال

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بعدما تخلت السعودية والإمارات والكويت عن التخفيض الطوعي

إنتاج «أوبك» ارتفع 900 ألف برميل


ذكر مسح حديث أن منظمة أوبك رفعت إنتاجها من النفط خلال الشهر الماضي، بقيادة السعودية والإمارات مع إشارات تعافي الطلب. وكشف مسح صادر عن وكالة «بلومبرج»، أن منظمة الدول المصدرة للنفط رفعت إنتاجها بمقدار 900 ألف برميل يومياً في يوليو الماضي ليصل إلى 23.43 مليون برميل يوميا. وتخلت السعودية والإمارات والكويت عن التخفيض الطوعي لإنتاج النفط الذي تم إجراؤه في يونيو، عندما كثفت هذه الدول جهودها لتقليل تخمة المعروض مع انهيار الطلب بسبب وباء كورونا.
وتواصل أوبك وحلفاؤها خفض الإنتاج النفطي وفقًا لاتفاقهم لمواجهة الانهيار الحاد في الطلب الذي سببه الوباء وإن كان وتيرة الخفض ستتقلص إلى 7.7 ملايين برميل يومياً بداية من الشهر المقبل مع تعافي نسبي للطلب.
ورفعت السعودية إنتاجها النفطي بمقدار 920 ألف برميل يوميًا في الشهر الماضي ليصل المتوسط إلى 8.45 ملايين برميل يوميًا، بحسب المسح.
وبحسب المسح، لم يحرز العراق ونيجيريا أي تقدم في تنفيذ تعهدات تخفيضات الإمدادات، فضلا عن القيود الإضافية التي تعهدوا بها للتعويض عن عدم الامتثال السابق.


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