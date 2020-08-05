«تيك توك» يشعل الحرب الباردة بين واشنطن وبكين

مال وأعمال

أعلنت «مايكروسوفت» أنها ستمضي قدمًا في خططها لشراء العمليات الأمريكية لتطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني «تيك توك»، في خطوة قد تعيد تشكيل المشهد التكنولوجي العالمي.

وبعد مكالمة هاتفية الأحد بين المدير التنفيذي للشركة «ساتيا ناديلا» والرئيس الأميركي «ترامب»، ذكرت شركة البرمجيات الأميركية في بيان أنها ستتحرك سريعًا لمتابعة المناقشات مع «بايت دانس» - الشركة الأم لـ «تيك توك» - في بكين، وتهدف لإكمال المفاوضات بحلول الخامس عشر من سبتمبر.

وأشارت الشركة في البيان -الذي يعد أول تأكيد على اهتمامها بالاستحواذ على أعمال «تيك توك» الأميركية- إلى أن المحادثات تشمل أيضًا خدمة التطبيق في كندا وأستراليا ونيوزيلندا.

ولكنه تخلى عن معارضته بعد ذلك، إذ صرح «ترامب» بأنه مستعد للموافقة على شراء العمليات الأميركية للتطبيق الصيني، في حال فقط تلقت الحكومة الأميركية الكثير من المال في المقابل.

وأوضح أنه أخبر «ساتيا ناديلا» المدير التنفيذي لـ «مايكروسوفت» أن جزءا كبيرا للغاية من ذلك السعر يجب أن يوجه لوزارة الخزانة الأميركية لأننا سمحنا بتلك الصفقة. إلى جانب أن «تيك توك» يساعد «مايكروسوفت» في كيفية تطوير البرامج والخدمات الأخرى، إذ يوفر لها جسرًا مباشرًا لملايين الشباب الذين يستخدمون التطبيق لمشاهدة مقاطع الفيديو وحتى أولئك الذين يستخدمونه لإنشاء محتوى.

يمكن أن تستفيد «مايكروسوفت» أيضًا من الوصول المباشر إلى مستخدمي «تيك توك»، في الإعلان عن منصة الألعاب «إكس بوكس» وغيرها من المنتجات، أو حتى كقاعدة أخرى لطموحاتها في بث الألعاب.

ومن شأن تلك الصفقة إعداد «مايكروسوفت» كمنافس حقيقي لـ «يوتيوب» وموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كما ستمنح «واشنطن» فوزًا على بكين من خلال جعل جوهرة تاج التكنولوجيا الصينية تحت ملكيتها، أما بالنسبة لـ»بايت دانس» فستكون بمثابة الحل لمخاوف الأمن القومي التي هددت أعمالها الأميركية.

حظيت الصفقة المقترحة بمباركة كبار مسؤولي الإدارة الأميركية، من بينهم وزير الخزانة «ستيفن منوتشن»، بينما عبر آخرون منهم نائب الرئيس «مايك بنس» عن مخاوفهم خلال اجتماع عقد صباح يوم الجمعة الماضي.

وذكر «ترامب» في تصريحات للصحافيين أنه يعارض صفقة «مايكروسوفت» ويرغب في استخدام سلطته التنفيذية لحظر التطبيق في الولايات المتحدة، وهي خطوة يفضلها المستشار التجاري «بيتر نافارو».

وبعد تلك التصريحات، قدمت «بايت دانس» بعض التنازلات سريعًا، قائلة إن الرئيس التنفيذي «تشانغ يامينغ» سيبيع حصته في «تيك توك»، وأوقفت الشركتان المحادثات مؤقتًا لأنها طلبت توضيحًا من الإدارة.

ومؤخرًا، استمع «ترامب» للمستشارين من داخل وخارج البيت الأبيض عن الحاجة لإنقاذ «تيك توك» في الولايات المتحدة، إذ يحظى التطبيق بشعبية كبيرة لملايين المراهقين الذي يعد بعضهم ناخبين محتملين.

