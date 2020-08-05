تراجع النفط وتعافي الوقود مع تنامي إصابات «كورونا»

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ملبورن/ سنغافورة (رويترز) - تراجعت أسعار النفط وسط بواعث قلق من أن موجة جديدة من اصابات كوفيد-19 في أنحاء العالم قد تنال من تحسن في الطلب على الوقود وسط اغلاقات شاملة أشد صرامة، وفي وقت يعمد فيه منتجون كبار الى زيادة الامدادات.

كانت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة أربعة سنتات بما يعادل 0.1 في المئة الى 40.97 دولاراً للبرميل، في حين نزلت عقود خام برنت 11 سنتا أو 0.3 في المئة لتسجل 44.04 دولاراً للبرميل.

يأتي التراجع بعد أن صعد غرب تكساس 1.8 في المئة وبرنت 1.5 في المئة بفضل بيانات أفضل من المتوقع للنشاط الصناعي في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة أظهرت خروج المصانع من أسوأ التداعيات المبكرة لجائحة فيروس كورونا.

وقال لاخلان شو، مدير بحوث السلع الأولية في بنك أستراليا الوطني، «على صعيد الطلب، حصلنا على (بيانات) مشجعة لقطاع التصنيع العالمي... لكن مازال هناك بعض الأدلة على تعثر تعافي الطلب على النفط في بضع أسواق مع تجدد تنامي كوفيد-19».

وكان معهد ادارة التوريدات قال ان نشاط الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة تسارع في يوليو الى أعلى مستوياته في عام ونصف العام تقريبا، اذ زادت الطلبيات على الرغم من عودة وتيرة الاصابات بكوفيد-19 للزيادة.

وأظهر مسح مماثل أن نشاط التصنيع في شتى أنحاء منطقة اليورو نما الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أوائل 2019، في حين دعمت بيانات تصنيع ايجابية في آسيا النفط أيضا.

وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال بنيويورك «القطاع الصناعي يتعافى، وهذا مؤشر قوي على أن الطلب في طريقه للزيادة».

لكن لا يزال المستثمرون قلقين بشأن التعافي الاقتصادي في الوقت الذي تواصل فيه حالات الاصابة بفيروس كورونا الزيادة، اذ بلغ عدد الاصابات المسجلة حوالي 18 مليونا عالميا. ويفرض مزيد من الدول قيودا جديدة أو يمدد قيودا قائمة في مسعى للسيطرة على الجائحة.

تضغط على أسعار النفط أيضا احتمالات فيوض المعروض في الوقت الذي تستعد فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما فيهم روسيا، لتخفيف القيود على امدادات النفط، بينما يشرع انتاج النفط الصخري الأميركي في الزيادة.

ومن ناحية اخرى أفادت بيانات من رفينيتيف أيكون وبيانات داخلية من شركة النفط الوطنية الفنزويلية بي.دي.في.اس.ايه بأن فنزويلا حوالي 388 ألفا ومئة برميل يوميا من الخام والوقود في يوليو، أي دون تغير تقريبا عن الشهر السابق، اذ لا تزال عقوبات أميركية على الشركة التي تديرها الدولة تحد من المبيعات.

كثفت واشنطن الضغط هذا العام على عملاء بي.دي.في.اس.ايه وشركائها التجاريين وشركات الشحن بهدف وقف اعادة بيع النفط الفنزويلي والتصدي للجهود الرامية الى اخفاء أو تغيير بلد المنشأ.

وبحسب البيانات، جرى شحن 20 شحنة في المجمل من الخام والمنتجات المكررة من البلد العضو بأوبك خلال الشهر الماضي، اذ عادت الهند لتتصدر قائمة المستوردين بثلث اجمالي الصادرات.

وأظهرت البيانات أن فنزويلا صدرت أيضا 88 ألفا و65 برميلا الى أوروبا و85 ألفا و260 برميلا الى كوبا.

