2.1 مليون دينار خسائر «فيوتشر كيد»

مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (فيوتشر كيد) ان الشركة حققت خسائر الفترة 2.1 مليون دينار (6.88 مليون دولار)، مقابل أرباح بقيمة 457.21 ألف دينار (1.5 مليون دولار) بالنصف الأول من العام الماضي. وقالت الشركة في البيان: ان تراجع النتائج خلال فترات المقارنة يعود الى اغلاق كافة المراكز الترفيهية بناءً على قرار مجلس الوزراء في 11 مارس 2020؛ للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) مما أثر على الايرادات التشغيلية للشركة.

وأوضحت «فيوتشر كيد» أن تأثير جائحة كورونا على الايرادات تمثلت في انخفاض الايرادات التشغيلية في النصف الأول من العام الحالي بقيمة 2.8 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. كما انخفضت المصروفات نظراً لتوقف أنشطة الشركة مؤقتاً. وسجلت الشركة خسائر بقيمة 631.23 ألف دينار في الربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 91.93 ألف دينار للفترة المماثلة من العام السابق. وحققت الشركة خسائر بقيمة 1.47 مليون دينار في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بأرباح الفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 365.27 ألف دينار. وأشارت الشركة الى أنها اتبعت بعض الخطوات للحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على تفشي فيروس «كورونا» من بينها: التحول الرقمي، تقليص المصروفات، ادارة التدفقات النقدية، ادارة الالتزامات الخاصة بالمجموعة، واعادة هيكلة الشركة. وأعلنت الشركة عن تعيين فيصل خالد عبداللطيف الحوطي في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، على أن يزاول مهام عمله اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020.

