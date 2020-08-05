1.56 مليون دينار أرباح «المباني» في النصف الأول

مال وأعمال

اعلنت شركة المباني عن تحقيق بلغت أرباح خلال النصف الاول بما يقدر بـ 1.56 مليون دينار (5.11 ملايين دولار)، مقابل أرباح بقيمة 27.8 مليون دينار (91.11 مليون دولار) بالنصف الأول من عام 2019، بتراجع نسبة 94.4% على أساس سنوي وبحسب نتائج الشركة للبورصة فان تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود الى الظروف الراهنة التي تمر بها الكويت والناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منذ أواخر مارس الماضي. كما عزت الشركة انخفاض الأرباح الى القرار الذي اتخذه مجلس الادارة بمنح بعض الخصومات واعفاء البعض الآخر من رسوم الانتفاع الشهرية لمستثمري ومؤجري الوحدات في «الأفنيوز» للحد من تداعيات أزمة «كورونا»؛ مما نتج عنه ترجع في قيمة صافي أرباح الشركة.

وسجلت الشركة أرباحاً بقيمة 9.34 ملايين دينار في الربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 13.76 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2019، بتراجع في الأرباح بنسبة 32.1%. وتحولت الشركة للخسارة في الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 7.77 ملايين دينار، مقارنة بـأرباح الفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 14.05 مليون دينار. وأوضحت الشركة أن من تأثيرات أزمة «كورونا» على الأنشطة الرئيسية (الايرادات والمصروفات) - بما فيها تأثير الحوافز الحكومية - التأثير على الايرادات بقيمة تقارب 26.9 مليون دينار، والتأثير على الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر بخسارة بلغت 442.7 ألف دينار.

