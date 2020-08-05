أرباح «الإعادة» تتجاوز 3 ملايين دينار

مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركة اعادة التأمين الكويتية ارتفاع أرباح الشركة في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7.4 % على أساس سنوي.

وبحسب نتائج الشركة للبورصة بلغت أرباح الفترة 3.09 ملايين دينار (10.13 ملايين دولار)، مقابل أرباح بقيمة 2.87 مليون دينار (9.41 ملايين دولار) بالنصف الأول من عام 2019. وقالت الشركة في البيان: ان ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود الى زيادة صافي الأقساط المُكتسبة بنحو 5.5 % الى 23.28 مليون دينار مقارنة مع 22.06 مليون دينار بالنصف الأول من العام السابق. وسجلت الشركة أرباحاً بقيمة 1.65 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.64 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2019، بارتفاع طفيف في الأرباح بنسبة 1.1 %. وارتفعت أرباح الشركة في الربع الثاني من العام الحالي 15.8 %، لتصل الى 1.43 مليون دينار، مقارنة بأرباح الفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 1.24 مليون دينار.

