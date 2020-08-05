«ألافكو» توقف الدعوى القضائية المرفوعة ضد «بوينغ»

مال وأعمال

أعلنت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات عن قيامها بايقاف الدعوى القضائية المرفوعة ضد شركة «بوينغ»؛ بعد التوصل الى اتفاق بين الطرفين بهذا الشأن.

وقالت «ألافكو» في بيان للبورصة ان علاقتها مع «بوينغ» سوف تستمر عن طريق الاستمرار بالتعاقد لشراء 20 طائرة من أصل 40 طائرة ضمن سجل طلباتها مع «بوينغ».

وأوضحت الشركة أنها تتطلع الى مواصلة علاقتها التجارية المتينة وطويلة الأمد مع «بوينغ»، مُبينة أن الاتفاقيات التجارية مع الأخيرة تخضع لبند سرية المعلومات والذي يمنع «ألافكو» من الافصاح عن تفاصيل اضافية. ونوهت «ألافكو» الى أنه تم اعادة ترتيب سجل طلبات الشركة مع «بوينغ» عن طريق تخفيض عدد الطائرات من 40 الى 20 طائرة وتعديل أوقات تسليم الطائرات لتتواكب مع ديناميكيات وتطورات سوق تأجير الطائرات الحالية. وأشارت الى أن الاجراءات السابقة من شأنها تخفيض الالتزامات الرأسمالية المُستقبلية واعادة تصنيف بنود معينة في البيانات المالية لشركة «ألافكو».

